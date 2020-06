Ruszył remont chodnika przy ulicy Kresowej w Zawierciu

Ruszył kapitalny remont chodnika przy ulicy Kresowej w Zawierciu. To dobra wiadomość dla mieszkańców, ponieważ będą mogli bezpiecznie poruszać się pieszo przy swoich posesjach. Remont odbywa się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miodową do skrzyżowania z ulicą Uskok. Inwestycja będzie kosztować ponad 125 tys. złotych. Prace wykona Usługi Remontowo-Budowlane „JURKOT” z Zawiercia. Remont ma zakończyć się do końca tego roku.

Przypomnijmy, że miasto Zawiercie połączyło ten remont z przebudową ulicy Technologicznej. Na projekt dotyczący tych dwóch inwestycji udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Wnioskowaliśmy o 583 tysiące złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na obie inwestycje, szacowaliśmy, że ich łączny koszt to ponad milion złotych. W ramach przebudowy ul. Technologicznej zostanie poszerzona jezdnia na początkowym odcinku od ul. Inwestycyjnej (515 metrów). Dzięki temu ułatwiony zostanie dojazd do zakładów w Strefie Aktywności Gospodarczej. Po przetargu okazało się, że inwestycja będzie kosztowała ponad 824 tys. zł brutto - tłumaczą zawierciańscy urzędnicy.

Przetarg na przebudowę ulicy Technologicznej w Zawierciu wygrała także firma Usługi Remontowo-Budowlane „JURKOT” z Zawiercia. Prace mają rozpocząć się w ciągu najbliższych dni.