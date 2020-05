Ruszyła budowa McDonalda w Zawierciu? Na działce pojawił się ciężki sprzęt

- Potwierdzam, że w dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani otwarciem restauracji McDonald's w Zawierciu. Będzie to lokal typu McDrive, a więc z obsługą gości zmotoryzowanych. W miarę postępu prac budowlanych będziemy mogli przekazać więcej szczegółów, np. dotyczących zatrudnienia w tym lokalu, czy też jego wystroju - tłumaczyła niedawno Patrycja Pazio z biura prasowego sieci McDonald's. - O ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności i uda się sprawnie przeprowadzić procedury administracyjne związane z oddaniem obiektu do użytku, pierwszych gości planujemy przyjąć pod koniec tego roku. Jednak na ten moment nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty otwarcia lokalu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac - dodała.

Sieć McDonald's potwierdza plany budowy restauracji w Zawierciu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze posiłki będą wydawane już pod koniec 2020 roku. Dokładna data otwarcia na razie nie jest jeszcze znana. Przypomnijmy, że będzie to obiekt typu McDrive.

Na jednej z działek przy zachodniej obwodnicy Zawiercia ruszyły prace ziemne. Wszystko wskazuje na to, że właśnie rozpoczyna się budowa restauracji McDonald. Zgodnie z pozwoleniem budowlanym uzyskanym na początku kwietnia prace trwają na działce należącej do popularnej sieci. Została ona ogrodzona blaszanym płotem i pojawił się ciężki sprzęt. Na terenie prowadzone są obecnie wykopy.

Przypomnijmy, że o tej inwestycji mówiło się już w 2016 roku. Informację o zainteresowaniu sieci McDonald's potwierdzał wtedy Urząd Miasta i zapowiadał, że otwarcie nastąpi pod koniec 2017 roku. Inwestycja uwarunkowana była jednak od wybudowania ronda na DK78 oraz dokończenia drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej. Możliwe, że to właśnie ta drogowa inwestycja stała na przeszkodzie do powstania restauracji. Ostatni odcinek "zachodniej obwodnicy Zawiercia" ma być zakończony dopiero w tym roku.