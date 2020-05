Rząd zapowiada 200 nowych przystanków kolejowych. Jeden ma powstać w Szczekocinach

- Jako Koleje Śląskie oczywiście pozytywnie podchodzimy do wszelkiego rodzaju projektów zmierzających do rozwoju transportu kolejowego. Na obecną chwilę trudno jest jednak już teraz podawać więcej szczegółów względem takiego połączenia. Wymaga to pogłębionych analiz oraz decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako organizatora transportu - przekazała Magdalena Iwańska, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Przypomnijmy, że Szczekociny od wielu lat zabiegają o utworzenie przystanku kolejowego w miejscowości. Starania rozpoczęły się w okolicach 2010 roku, a gmina deklarowała nawet możliwość pokrycia kosztów wybudowania dróg dojazdowych i parkingów przy peronie. Proponowano, aby peron powstał w okolicy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 78. Do tej pory nie udało się namówić przedstawicieli PKP PLK S.A. do utworzenia przystanku. Aby skorzystać z połączenia kolejowego mieszkańcy gminy muszą obecnie jechać do Włoszczowy lub Zawiercia. To spore utrudnienie, ponieważ taka podróż zajmuje kilkadziesiąt minut.