Salony fryzjerskie i kosmetyczne w powiecie zawierciańskim szykują się na przyjęcie klientów

Salony fryzjerskie i kosmetyczne w całym kraju w końcu zostaną otwarte. Przypomnijmy, że były zamknięte od końca marca z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejny etap znoszenia obostrzeń. Salony fryzjerskie i kosmetyczne zostaną uruchomione od poniedziałku, 18 maja. Każdy jednak, kto zdecyduje się na otwarcie zakładu, będzie musiał przestrzegać konkretnych wytycznych dotyczących zasad higieny i bezpieczeństwa. Oznacza to, że fryzjerzy i kosmetyczki odetchnęli z ulgą. Jednocześnie rozpoczęli przygotowania do przyjęcia pierwszych klientów i zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

- Cieszymy się, że możemy już działać. Szkoda, że w nie do końca normalnych warunkach. Zainteresowanie jest bardzo duże. Gdyby teraz ktoś chciał umówić się do salonu, to pierwszy wolny termin mamy za około dwa tygodnie - mówi Martyna Przybyło, właścicielka salonu LOOK w Zawierciu.