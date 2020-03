Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu. Te psy czekają na adopcję

Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu otwarte zostało 8 stycznia 2015 roku. Oznacza to, że w tym roku świętuj 5-lecie swojego istnienia. W tym czasie udało się znaleźć nowe domy dla wielu zwierząt. Głównie dla psów i kotów. Oprócz tego zrealizowano wiele ważnych inwestycji. Najważniejsza z nich to "Staruszkowo". To spokojniejsza część schroniska, w której przebywają najstarsze zwierzęta. Często to te, które mają mniejsze szanse na adopcję. Jest także "Szczeniaczkowo", czyli część dla najmłodszych mieszkańców Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu. Powstał dodatkowy wybieg dla zwierząt. Schronisko kończy realizować kociarnię z wolierą. Stworzono Groomerię, czyli miejsce, w którym można zadbać o sierść zwierząt.

Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu. Jak adoptować zwierzę?

Adopcja psa lub kota to poważna decyzja. Warto ją dobrze przemyśleć, ponieważ zwierzę to dodatkowe obowiązki. Trzeba poświęcić mu czas i uwagę. Musimy pamiętać, że od momentu adopcji jesteśmy odpowiedzialni za czworonoga.