Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu walczy o zwierzakobus - wystarczy wpłacić złotówkę

Schronisko walczy o zwierzakobus

Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu funkcjonuje od 2015 roku i nieustannie ratuje zwierzęta. Teraz mają możliwość, by otrzymać wsparcie w tej pomocy. Ruszyła akcja, w której do wygrania jest zwierzakobus - pojazd, który pomógłby w transporcie zwierząt, często wymagających opieki i pomocy. Do tego potrzebna jest jak największa ilość wpłat, niezależnie od kwoty. Wystarczy wpłacić symboliczną złotówkę, która przybliży schronisko do zwierzakobusa. kliknij, by pomóc