Schronisko w Zawierciu zostanie przeniesione? Jest petycja przeciwko takiemu rozwiązaniu

Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu zostanie zlikwidowane lub przeniesione w inną lokalizację? Taka informacja pojawiła się podczas ostatniej sesji rady miejskiej i od razu wzbudziła kontrowersje. Pojawiła się petycja przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu otwarte zostało 8 stycznia 2015 roku. Oznacza to, że w tym roku świętuje 5-lecie swojego istnienia. W tym czasie udało się znaleźć nowe domy dla wielu zwierząt. Oprócz tego zrealizowano wiele ważnych inwestycji. Najważniejsza z nich to "Staruszkowo". To spokojniejsza część schroniska, w której przebywają najstarsze zwierzęta. Często to te, które mają mniejsze szanse na adopcję. Jest także "Szczeniaczkowo", czyli część dla najmłodszych mieszkańców Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu. Powstał dodatkowy wybieg dla zwierząt. Schronisko kończy obecnie realizować kociarnię z wolierą. Stworzono również Groomerię, czyli miejsce, w którym można zadbać o sierść zwierząt. Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu zmieni lokalizację? W 2020 roku pojawiły się jednak problemy związane ze schroniskiem. Umowa na dzierżawę terenu kończy się w styczniu 2023 roku. Właściciele zwrócili się zatem z pismem o wykup działki, na której obecnie znajduje się schronisko. Uzyskali odpowiedź, że nie ma takiej możliwości.

- Nasz czas kończy się z dniem rozwiązania umowy. My ciągle inwestujemy na tym terenie, aby stwarzać zwierzętom jak najlepsze warunki. Gdy umowa wygaśnie, to my wyjdziemy z tego terenu bez niczego - mówią pracownicy Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu. Próbowano prowadzić rozmowy, ale od stycznia nie otrzymali odpowiedzi na swoje pismo. W tym czasie lokalizacja zaczęła być problematyczna dla schroniska. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska śmieci. Pod koniec roku odpady pojawił się problem zaśmiecania terenu schroniska m.in. plastikowymi reklamówkami, które przenosił wiatr. Pracownicy dzień pracy musieli zaczynać od sprzątania wybiegów z odpadów. Do tego rozpoczęło się mielenie odpadów, które powoduje pojawienie się duszącego pyłu. Jest to uciążliwe zarówno dla pracowników, jak i zwierząt.

Do właścicieli schroniska zgłosili się przedstawiciele ZGK, którzy potwierdzili, że sytuacja nie ulegnie poprawie. A nawet może być trudniejsza. Zasugerowali przy tym przeniesienie się w inne miejsce. Pojawili się również przedstawiciele firmy, która zapowiedziała budowę w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska fabryki.

- Jak możemy się przenieść? To jest 6 lat naszej ciężkiej pracy. Najpierw przy budowie schroniska. Później przy prowadzeniu go i rozwoju. Nie wiemy teraz gdzie mamy się przenieść. Nawet nie mamy zaproponowanej lokalizacji. Obecnie nie chcemy kupić tej działki. Wolimy przedłużyć dzierżawę o kolejne 10 lat. Nie chcemy się przenosić, bo to także trudne doświadczenie dla zwierząt. One już bez tego mają ciężkie przeżycia - dodają pracownicy Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu. Dyskusja na sesjach rady miejskiej w Zawierciu Temat schroniska i zaśmiecających go odpadów został poruszony podczas kwietniowej sesji rady miejskiej w Zawierciu. Radni pytali prezesa ZGK w jaki sposób ma zamiar rozwiązać ten problem. Zaproponował ufundowanie szczepień i dokarmiania zwierząt. - Pytałam o negatywny wpływ funkcjonowania pana zakładu na pracowników schroniska i na zwierzęta, które się tam znajdują. A pan mi mówi, że oferujecie pomoc w postaci zakupu karmy. To bardzo szlachetne jest, tylko że to nie powoduje, że ten pył mniej wchodzi im do oczu - mówiła Beata Chawuła, przewodnicząca rady miejskiej w Zawierciu.

Prezes ZGK zapewniał, że właściciel schroniska nie chce pomocy i zastanawia się nad zmianą lokalizacji. Przyznał, że jeśli doszłoby do tego, to nie ma sensu inwestować w mury hamujące "fruwające" reklamówki. Prezes ZGK zapewniał, że tereny poza wysypiskiem są regularnie sprzątane przez jego pracowników.

Na nadzwyczajnej sesji (11.05.) powrócił temat schroniska oraz otaczających go działek. Radna Ewa Mićka zauważyła, że ZGK chce sprzedać działki oznaczone numerami 132, 133, 1095/17, 1095/18. Działki te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu. W kwietniu ogłoszony został przetarg w tej sprawie, ale ostatecznie został unieważniony. - Przetarg zostało ogłoszony 10 kwietnia. 30 kwietnia został unieważniony. Nie ma podanych przyczyn. Rozstrzygnięcie było. Wpłata wadium upływała chyba 15 kwietnia. Proszę pomyśleć, że w międzyczasie były święta, więc to był bardzo krótki czas. Cena też jest zastanawiająca, jeżeli chodzi o te działki. To są działki przeznaczone na wysypisko, na przetwarzanie odpadów. To drogie działki - mówiła Ewa Mićka, radna miejska.

Powstała petycja przeciwko przeniesieniu schroniska W internecie pojawiła się już petycja przeciwko likwidacji lub przeniesieniu Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu. W ciągu zaledwie kilku godzin podpisało ją ponad tysiąc osób. Powstało także wydarzenie #Muremzaschroniskiem, do którego zapisują się osoby wspierające zawierciańskie schronisko. Petycję znajdziecie tutaj. Petycja skierowana jest do prezydenta Łukasza Konarskiego. Zapytaliśmy jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Tym bardziej, że na swoim facebookowym profilu zamieścił zdjęcie z kartką z hasztagiem #muremzaschroniskiem. - Prezydent od początku stoi na stanowisku, że schronisko w Zawierciu jest niezwykle potrzebne i nigdy nie było tematu likwidacji - przekazała Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. Nie określono także w jaki sposób władze miasta zamierzają pomóc schronisku w pozostaniu w obecnej lokalizacji. Odpowiedź jest bardzo lakoniczna.

- Wszystko zależy od rozmów pomiędzy właścicielem schroniska, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zawierciu (właścicielem terenu - przyp. red.) - dodaje Monika Polak-Pałęga. W dalszym ciągu czekamy także na stanowisko Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawierciu.

