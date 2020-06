Sejmik uchwalił apel w sprawie ochrony zasobów wody pitnej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Jak twierdzi radny, złożenie przez radnych projektu już spowodowało i wymusiło pewne decyzje - minister środowiska jeszcze przed sesją ogłosił, że odmawia przedłużenia koncesji na odwiert kanadyjskiej firmie Rathdowney, która od kilku lat badała złoża cynku i ołowiu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Co najważniejsze wprowadzenie strefy ochronnej uniemożliwia wydanie jakiejkolwiek koncesji na eksploatację złóż w przyszłości.

- To w praktyce oznacza koniec poszukiwań i działań związanych ewentualnym wydobyciem rozpoznanych już przez Kanadyjczyków złóż. Kopalnia w praktyce nie ma szans powstać – mówił minister Michał Woś. - Następne etapy podlegają już bowiem opiniowaniu przez władze lokalne, podlegają przepisom o planach zagospodarowania przestrzennego. Dlatego możemy poinformować mieszkańców naszej pięknej Jury, że nie ma zagrożenia, aby te tereny zostały w jakikolwiek sposób uszczuplone w stosunku do tego co mamy dzisiaj - powiedział Woś.