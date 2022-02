Skałki Niegowonickie o poranku - to świetne miejsce na spacer. Można tutaj też łatwo dojechać Wiktoria Żesławska

Ferie to dobry czas, by wybrać się na długi spacer i odetchnąć od codziennych obowiązków. Jura Krakowsko-Częstochowska obfituje w stworzone do tego miejsca. Jednym z nich są skałki w Niegowonicach wraz z wzgórzem Kromołowiec. Zobaczcie sami.