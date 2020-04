Skandal w Zawierciu? ZGK znakuje pojemniki osób chorych na koronawirusa

Duży napis "COVID-19" na pojemnikach na odpady osób przebywających na kwarantannie oraz zakażonych koronawirusem. Taka sytuacja ma miejsce w Zawierciu, gdzie za gospodarowanie odpadami odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej.

Skandal w Zawierciu. Zakład Gospodarki Komunalnej znakuje pojemniki osób, które przebywają w kwarantannie oraz osób zakażonych koronawirusem. Na koszach pojawiły się kartki z dużym napisem "COVID-19". Takie oznaczenie błyskawicznie zdradzają m.in. sąsiadom, że mieszkańcy posesji mogą być zakażeni koronawirusem. Pierwsza o sprawie informowała "Gazeta Myszkowska", która ujawniała, że w taki sposób oznakowano pojemniki na odpady pracowników Szpitala Powiatowego w Zawierciu, którzy przebywają na kwarantannie. ZGK Zawiercie oznakowało odpady osób w izolacji i kwarantannie Co na to władze Zawiercia? Wystosowały komunikat w tej sprawie. Tłumaczą, że worki i pojemniki muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Ma to zapewnić bezpieczeństwo pracowników ZGK. Zdaniem władz miasta nie doszło do naruszenia RODO, ponieważ sam adres nieruchomości nie stanowi danych osobowych.

- Jest to konieczne, aby mieszkańcy skierowani na izolację domową w prawidłowy sposób pozbywali się wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych, natomiast pracownicy spółki bezpiecznie mogli te odpady przetransportować na instalację komunalną. Gmina Zawiercie nie przekazuje spółce danych osobowych, ponieważ sam adres nieruchomości w rozumieniu RODO nie stanowi danych osobowych - czytamy w komunikacie na profilu facebookowym Miasta Zawiercie. Przypomnijmy, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego adresami osób przebywających w izolacji i kwarantannie mogą dysponować jedynie: wojewoda, policja oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Dopiero w porozumieniu z tymi organami należy tym osobom zapewnić worki w określonym kolorze i/lub oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C. Oznacza to, że "znakowanie" odpadów jest dopuszczalne, ponieważ mówią o tym wytyczne ministerstwa. Zalecane jest jednak używanie jednej litery, zamiast opisywania ich hasłem "COVID-19". Nie zmienia to faktu, że społeczność lokalna w dalszym ciągu może szybko rozszyfrować skrót i dowiedzieć się, że na danej posesji mieszka osoba w izolacji lub kwarantannie.

Sprawą ujawnienia danych osób przebywających w izolacji lub na kwarantannie zainteresowała się zawierciańska policja, która sprawę przekazała Prokuraturze Rejonowej w Zawierciu. Postępowanie prowadzone będzie w sprawie udostępnienia danych, które posiadał w związku z pełnioną przez siebie funkcją. - Sporządzona została dokumentacja, która trafiła do Prokuratury Rejonowej w Zawierciu w sprawie sporządzenia opinii prawnej. Obecnie czekamy na decyzje prokuratury - mówi sierż. szt. Marta Wnuk, p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. - Czy takie "znakowanie" pojemników może prowadzić do stygmatyzacji? To nie pytanie do nas. Mogę jednak powiedzieć, że do dnia dzisiejszego (29.04. - przyp. red.) nie mieliśmy w powiecie zgłoszenia dotyczącego aktu wandalizmu w związku z izolacją lub kwarantanną. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to na pewno dołożymy wszelkich starań, aby sprawiedliwości stało się za dość - dodaje.

Odbiór odpadów od osób w izolacji i kwarantannie. Jak radzą sobie inne firmy? Jak z wytycznymi radzą sobie inne firmy odbierające odpady na terenie powiatu zawierciańskiego? ALBA poinformowała, że nie prowadzi tzw. systemu pojemnikowego do obioru odpadów typu "C". Stosowane są jednak wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Remondis przygotował natomiast specjalny harmonogram wywozu odpadów takich odpadów. Oznacza to jednak, że firma musi posiadać dane adresowe osób przebywających w izolacji lub kwarantannie. Nie ma jednak ani słowa o znakowaniu worków lub pojemników. - Gmina powinna poinformować o adresach osób, które przebywają w izolacji w celu stworzenia oddzielnego harmonogramu i wówczas odpady tego typu odbierane są pojazdami wytypowanymi do tego celu - czytamy w informacji udostępnionej przez biuro prasowe firmy Remondis.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa