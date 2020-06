Śmiertelny wypadek na DK78. Zginęła druhna OSP Szczekociny

Droga krajowa nr 78 w Zawierciu jest bardzo ruchliwa. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na jej obwodnicę, która rozładuje ruch i poprawi bezpieczeństwo. Tym bardziej, że na DK78 regularnie dochodzi do tragicznych wypadków. Kolejny miał miejsce w czwartek, 4 czerwca, około godziny 15.40 na odcinku pomiędzy Kromołowem, a Żerkowicami. Kobieta kierująca volkswagenem polo jechała w kierunku Kielc. Najechała na tył samochodu marki bmw, który zatrzymał się i czekał na możliwość kontynuowania jazdy.

23-latka była mieszkanką Szczekocin, która była dobrze znana w miejscowości. Była druhną Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach. Jednostka pożegnała ją we wzruszającym poście w serwisie Facebook.

- Natalka była pasjonatką straży z krwi i kości, remiza była jej drugim domem, strażacy byli drugą rodziną. Niesienie pomocy ludziom było jej pasja i celem w życiu. Nigdy się nie poddawała i walczyła do końca, gdy niektórym brakowało sił na akcjach dawała nam ją, motywowała do działania. Jako człowiek była zawsze pogodna i uśmiechnięta, nigdy nie odmawiała pomocy, miała mnóstwo empatii, kochała pomagać ludziom i zwierzętom, angażowała się w różne akcje charytatywne. Natalka pomaga innym nawet po śmierci, ponieważ zgodnie z jej wolą zostały pobrane narządy do przeszczepów. Zarażała uśmiechem, była naszym promyczkiem. W chwili obecnej ciężko napisać więcej, jednak wiemy że zawsze będzie z Nami, będzie czuwać i pomagać z nieba jako nasz Anioł Stróż - piszą strażacy OSP Szczekociny.