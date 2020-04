SOR w Zawierciu nie działa. 23 pracowników objętych kwarantanną

Co najmniej do czwartku (9.04.) do godziny 14 nieczynny będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zawierciu. Powodem jest wykrycie zakażenia u jednego z ratowników medycznych. Kwarantanną objętych zostało 23 pracowników SOR.

Od środy, 8 kwietnia, nie działa Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Powodem jest wykrycie zakażenia u jednego z ratowników medycznych. Ustalono już z iloma osobami miał kontakt. Kwarantanną zostało objętych 23 pracowników szpitala. - Zgodnie z informacją przekazaną dziś przez Sanepid, 23 osoby z personelu SOR zostały objęte kwarantanną. O dalszych decyzjach będziemy informować w kolejnych komunikatach - czytamy w komunikacie Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Przypomnijmy, że pierwotnie zapowiadano, że SOR zacznie działać w czwartek (9.04.) o godzinie 14. Czy tak się rzeczywiście stanie? O tym przekonamy się w najbliższych godzinach. Warto dodać, że to zakażenie nie jest powiązane z sytuacją, o której informowaliśmy wcześniej. Przypomnijmy, że w nocy z 5 na 6 kwietnia na SOR trafił mężczyzna zakażony koronawirusem. Chociaż zauważał u siebie typowe objawy, to wezwał karetkę. W wywiadzie z dyspozytorem nie powiedział o tym. Nie powiedział tego także załodze karetki pogotowia, ratownikom medycznym oraz lekarzowi pracującemu na SOR. W trakcie pobytu w szpitalu zaczął wykazywać objawy infekcji dróg oddechowych. Dopiero wtedy przyznał się, że może być zakażony koronawirusem. W kwarantannie przebywa obecnie 7 pracowników SOR. W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu nie działa także oddział zakaźno-obserwacyjny oraz oddziały wyznaczone do opieki nad pacjentami z konkretnymi przypadkami koronawirusa. W środę, 8 kwietnia, mijają dokładnie dwa tygodnie od jego zamknięcia. Powodem jest wykrycie koronawirusa u jednego z pracowników oddziału. Pacjenci zakażeni koronawirusem zostali wtedy przewiezieni do szpitali w Tychach oraz Raciborzu. Kwarantanną objętych jest 20 osób. Pierwsze badania na obecność koronawirusa dały negatywny wynik. Obecnie personel czeka na wyniki drugich badań. Część z nich już spłynęła do szpitala. Jeden z pracowników ma pozytywny wynik badań. Próbek nie pobrano jeszcze od wszystkich pracowników, ponieważ niektórzy nie podlegają pod Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Decyzja dotycząca funkcjonowania oddziału zakaźno-obserwacyjnego zostanie podjęta dopiero po otrzymaniu wszystkich wyników badań.