Spacer na Jurze? Oto kilka propozycji spokojnych miejsc

Życie w czasach pandemii koronawirusa nie należy do łatwych. Większość wolnego czasu spędzamy w naszych domach, aby unikać zakażenia. Z czasem zaczynają nam się kończyć pomysły na kreatywne zajęcia, a nasze organizmy tęsknią za świeżym powietrzem. Pojawia się pomysł spaceru, ale jednocześnie rodzą obawy. Czy powinniśmy wychodzić z domu?

Spacer to dobry pomysł. To przecież aktywność fizyczna, która w pozytywny sposób wpływa na nasz organizm. Możemy także wybrać się na jogging lub przejażdżkę rowerem. Oczywiście pod warunkiem, że zachowamy wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Przede wszystkim spacerujmy lub biegajmy w odosobnieniu. Nie umawiajmy się na wycieczki w grupie. Nie wybierajmy miejsc, w których znajdziemy tłumy turystów. Warto pomyśleć o krótkiej wycieczce na Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie atrakcji jest pod dostatkiem. Lepiej unikać terenu przy ogrodzienieckim zamku oraz okolic Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, bo to miejsca najczęściej wybierane przez turystów. W naszej galerii zdjęć znajdziecie jednak 10 innych propozycji na spacer. Jeśli spotkamy kogoś po drodze, nie uciekajmy jednak w popłochu. Zachowajmy od niego co najmniej 1,5 metrową odległość.