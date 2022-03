Specjalny happening w MOK Zawiercie - będzie skierowany do obywateli Ukrainy. Co się będzie działo?

Zawiercie dla Ukrainy: specjalny happening

W całej Polsce widać niesamowitą solidarność. Wiele osób pomaga jak może - wspierają zbiórki, zakupują potrzebne produkty, wiele osób na własną rękę wyjeżdża na granicę, by zapewnić innym dach nad głową. To wszystko stanie się symbolem tej wojny i wyjątkowej pomocy Polaków. W najbliższą sobotę, w Zawierciu, w ramach specjalnego happeningu, mieszkańcy Zawiercia stworzą wyjątkowy list dla mieszkańców Ukrainy. Będzie kolorowy, stworzony przez wszystkich chętnych - jako symbol solidarności z Ukraińcami. Wydarzenie rozpocznie się o 16:00.

- Stworzymy Kolorowy List Wsparcia dla Ukrainy. Zachęcamy dzisiaj młodzież, dorosłych i seniorów do stworzenia wielkoformatowej pracy, która będzie wyrazem naszej solidarności. Organizujemy specjalny recital w Galerii MOK pt. "Gramy dla Ukrainy", aby okazać naszą solidarność - informuje Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" w Zawierciu.

Co ważne - do wystąpienia w recitalu mogą zgłosić się wszystkie chętne osoby. Zgłoszenia należy kierować na mail: [email protected] Dodatkowo przez cały czas w MOKu prowadzona jest zbiórka dla Ukraińców. Codziennie od 8 do 22 można przynosić dary do Ośrodka.