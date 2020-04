Sportowe emocje w powiecie zawierciańskim. Zobaczcie dawne zdjęcia

Sport to zawsze niepowtarzalne emocje. Od lat żyjemy nim w powiecie zawierciańskim, a obiekty sportowe często tętniły życiem. W latach 2004-2006 wiodącą dyscypliną była piłka nożna. Zawiercie reprezentowało wtedy Źródło Kromołów, które występowało w IV lidze. Trenerem był wtedy Krzysztof Całus, którego od stycznia 2006 roku na stanowisku zastąpił Bogdan Szadkowski. Funkcję trenera łączył z graniem w drużynie z najstarszej dzielnicy Zawiercia. Co ciekawe, kilkanaście lat później Bogdan Szadkowski powrócił do klubu w tej samej roli.

W tym czasie istniała także Warta Zawiercie. W 2004 roku została reaktywowana, a w sezonie 2006/2007 zgłoszona do B-klasy. Drużyna zdołała wygrać trzy mecze i po rundzie jesiennej została wycofana z rozgrywek.

Ważną dyscypliną była także piłka ręczna. W 2004 roku Viret Zawiercie zadebiutował w I lidze. Zarówno w swoim pierwszym sezonie, jak i w sezonie 2005/2006 zajął 3. miejsce w ligowej tabeli.

Nie brakowało także siatkówki. W II lidze piłki siatkowej kobiet występowała drużyna MKS Zawiercie.