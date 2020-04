Spotkali się "na papierosa" i złamali przepisy. Dostali mandat

Podczas kontroli jeden z mężczyzn wyrzucił na trawę zawiniątko. Okazało się, że był to woreczek z marihuaną. 19-latek odpowie teraz za posiadanie środków odurzających. Grozi mu za to rok pozbawienia wolności. Ponadto, cała trójka została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych. Taką karę można nałożyć za złamanie przepisu o zachowaniu się w miejscach publicznych.

Nastolatek może wyjść z domu tylko z osobą dorosłą. Brak wyjątków od reguły

Jedno z nowych obostrzeń dotyczy osób niepełnoletnich. Zgodnie z rozporządzeniem dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie mogą opuszczać swoich domów bez osoby dorosłej.

To co w przypadku kilkuletnich dzieci było łatwe do zrozumienia, zaczęło budzić wątpliwości w przypadku 16-17-latków. Dla młodych osób u progu dorosłości to duże ograniczenie wolności, bo z domu nie uda im się wymknąć bez towarzystwa rodziców. Szybko pojawiły pomysły, że może nastolatek wyprowadzi psa lub zrobi zakupy. Nic z tego. Od tych obostrzeń nie ma wyjątków.

- Na ten moment nie ma wyjątków, że nastolatek może sam wyjść z psem. W każdym przypadku musi mu towarzyszyć osoba dorosła. Niekoniecznie rodzic. Na razie trudno jest podawać przypadki "z życia wzięte". Nie mam sygnałów z terenu, że w jakiś sposób te zasady nie są respektowane - mówi podinsp. Aleksandra Nowara, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. - Mieszkańców odsyłamy też na stronę rządową, bo tam jest większość dokładnych odpowiedzi na ich pytania. Jednak w przypadku samodzielnego wychodzenia nastolatków na razie nie ma żadnych wyjątków. Chcemy dbać o przestrzeganie tych przepisów. One nie są po to, aby zrobić komuś na złość. Owszem, one ograniczają nasze codzienne życie. Te przepisy są jednak po to, aby zapewnić bezpieczeństwo nam i osobom, które możemy spotkać na swojej drodze. - dodaje.