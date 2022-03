Spotkanie z ginekologiem dla młodych osób Zawiercia. Grupa dziewcząt chce wesprzeć swoich rówieśników

Grupa młodych, ambitnych kobiet z Zawiercia prowadzi projekt pod nazwą "Tylkojednowgłowiemam". Ich strona na Facebooku zrzesza wiele młodych osób.W tym miejscu mogą znaleźć ważną dla nich wiedzę. Dziewczyny w ramach projektu chcą wspierać edukację seksualną wśród młodych osób. Informacje, które publikują są zweryfikowane, by stanowiły rzetelne źródło wiedzy. W najbliższy piątek, w ramach projektu, zrealizowane zostanie spotkanie z panią ginekolog. Poruszy ważne tematy dla wszystkich młodych osób i odpowie na wszystkie nurtujące pytania.

- Projekt „Tylkojednowgłowiemam” to projekt realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”

Jesteśmy grupą młodych dziewczyn którym zależy aby każda młoda osoba miała dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej, której tak brak w naszym kraju. Nie każdy rodzic porusza takie tematy gdy młody człowiek wchodzi w dorosłość, przez to wiele osób czerpie cała swoją wiedzę od kolegów, koleżanek czy z filmów pornograficznych zależy nam aby kazda osoba miała dostęp do prawdziwych oraz nieszkodliwych informacji. Na Facebook-u prowadzimy stroną „Tylkojednowgłowiemam” pojawiają się tam posty o różnorodnej tematyce ; antykoncepcja, samoakceptacja, pierwszy raz oraz wiele wiele innych. 25 marca o 17 w MOKU (sala 203) odbędzie się spotkanie z panią ginekolog, zostaną tam poruszane tematy m.in. antykoncepcja, choroby weneryczne oraz szczepienia przeciw hpv. Prelekcje przeprowadzi Dr Joanna Ochocka-Bogdał - powiedziała nam Julia Migdał, jedna z uczestniczek projektu.