Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie chce zakupić nowy samochód gaśniczo-pożarniczy, aby jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. W tym celu utworzona została internetowa zbiórka na ten cel. Potrzeba około 50 tys. złotych. Pomóc może każdy z nas.

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie to jedna z najstarszych jednostek w powiecie zawierciańskim. Jest też jedną z najczęściej interweniujących jednostek. W 2019 roku miała 99 wyjazdów do pożarów oraz innych zagrożeń miejscowych.



- Jeszcze parę lat temu 80 proc. naszych wyjazdów dotyczyło pożarów. Teraz te proporcje zmieniły się. 50 proc. to pożary, a 50 proc. to kolizje, pompowanie wody z piwnic, złamane gałęzie - mówi Marcin Darocha, prezes OSP Poręba



Porębska Ochotnicza Straż Gaśnicza powstała w 1909 roku. Głównym inicjatorem założenia straży byli proboszcz miejscowej parafii Franciszek Pędzich oraz Ernest Erbe, wójt gminy Poręba. Ernest Erbe był także pierwszym naczelnikiem OSP. Na początku porębska straż zrzeszała 18 członków czynnych. Na stanie straży było 6 sztuk bosaków, 12 toporów, 2 beczki na wodę, 6 wiader i jedna trąbka do sygnalizowania w razie pożaru.



Po wybuchu I wojny światowej zaczęła funkcjonować w gminie jako straż obywatelska i trzymała wartę w spółdzielni. Ernesta Erbego zastąpił Ireneusz Orlik, który będzie pełnić tę funkcję do 1918 roku. W sierpniu 1920 roku funkcje naczelnika objął Robert Cyberman. Za jego kadencji liczba strażaków wzrosła do 24 osób. Dokupiono także sprzęt oraz umundurowanie. Warto dodać, że OSP Poręba była jedną z pierwszych jednostek w powiecie zawie-rciańskim, która posiadała motopompę. Zakupiła ją w 1928 roku.



W 1947 roku w czynie społecznym udało się wybudować remizę. Po siedmiu latach została jednak odebrana strażakom i przekazana na stworzenie rzeźni GS. Ochotnicy musieli wybudować kolejny budynek. Pomógł im w tym porębski FUM. Ten sam zakład w 1966 roku ufundował dla strażaków sztandar oraz zakupił umundurowanie. W ten sposób podziękował im za osiągnięcia w zakresie obrony przeciwpożarowej. W 2008 roku odzyskała strażnicę, którą utraciła w latach powojennych. Wcześniej budynek wykorzystywany był jako siedziba PSP Zawiercie.



- Obecnie w naszej jednostce mamy 35 strażaków-ochotników. W tej liczbie są też członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Czynnych członków mamy natomiast około 15 - mówi Marcin Darocha.



Jednostka obecnie dysponuje ciężkim samochodem gaśniczym marki Jelcz. Pojazd jest już dość wysłużony i nie jest dopasowany do rzeczywistych potrzeb OSP Poręba. Druhowie chcą zakupić młodszy samochód, który pomoże im jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo w gminie. W tym celu zorganizowali zbiórkę pieniędzy w serwisie zrzutka.pl.



- Sytuacja finansowa w gminie jest trudna, więc na razie nie ma pieniędzy na sfinansowanie takiego zakupu. Zdecydowaliśmy się wziąć sprawę w swoje ręce i założyć zbiórkę na ten cel. Obecnie nasz Jelcz jest dobrym samochodem, ale jako wsparcie. Ma mało miejsca na sprzęt, jest ciasny. Zmieści się w nim 4-5 strażaków. A często na akcję zgłosi się więcej osób. Potrzebujemy bardziej uniwersalnego pojazdu. Niekoniecznie nowego. Wśród używanych można znaleźć dobry samochód w niezłej cenie - dodaje Marcin Darocha.



Cel to 50 tysięcy złotych. Liczy się każda złotówka, która pozwoli strażakom-ochotnikom zbliżyć się do możliwości zakupu samochodu. Jak pomóc? Wystarczy wejść na stronę internetową zrzutka.pl/334b6h i kliknąć w duży czerwony przycisk „Wpłać na zrzutkę”. Można wybrać kwotę od 10 do 1000 złotych lub opcję „Inna kwota”.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.