Strażacy OSP Poręba zbierają na nowy wóz strażacki

Porębska Ochotnicza Straż Gaśnicza powstała w 1909 roku. Głównym inicjatorem założenia straży byli proboszcz miejscowej parafii Franciszek Pędzich oraz Ernest Erbe, wójt gminy Poręba. Ernest Erbe był także pierwszym naczelnikiem OSP. Na początku porębska straż zrzeszała 18 członków czynnych. Na stanie straży było 6 sztuk bosaków, 12 toporów, 2 beczki na wodę, 6 wiader i jedna trąbka do sygnalizowania w razie pożaru.

Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie to jedna z najstarszych jednostek w powiecie zawierciańskim. Jest też jedną z najczęściej interweniujących jednostek. W 2019 roku miała 99 wyjazdów do pożarów oraz innych zagrożeń miejscowych. Obecnie w dobie pandemii koronawirusa pomagała także w dystrybucji maseczek ochronnych dla mieszkańców miejscowości. Aby dbać jeszcze lepiej o bezpieczeństwo mieszkańców regionu chce zakupić nowy samochód pożarniczo-gaśniczy.

Po wybuchu I wojny światowej zaczęła funkcjonować w gminie jako straż obywatelska i trzymała wartę w spółdzielni. Ernesta Erbego zastąpił Ireneusz Orlik, który będzie pełnić tę funkcję do 1918 roku. W sierpniu 1920 roku funkcje naczelnika objął Robert Cyberman. Za jego kadencji liczba strażaków wzrosła do 24 osób. Dokupiono także sprzęt oraz umundurowanie. Warto dodać, że OSP Poręba była jedną z pierwszych jednostek w powiecie zawierciańskim, która posiadała motopompę. Zakupiła ją w 1928 roku.

- Analiza zdarzeń na naszym terenie pokazuje, że potrzebujemy samochodu bardziej uniwersalnego. Młodszego. Z bardziej rozbudowaną zabudową pożarniczą, niż posiada oryginalny Jelcz. Kto takim jeździł wie jak wygląda komfort jazdy w takim pojeździe. Niestety, obecna sytuacja finansowa gminy nie pozwala na zakup tak wymarzonego przez nas pojazdu, w związku z tym zwracamy się do Was, ludzi dobrej woli o wparcie naszej OSP w osiągnięciu upragnionego celu - czytamy w opisie zbiórki OSP Poręba.

Jednostka obecnie dysponuje ciężkim samochodem gaśniczym marki Jelcz. Pojazd jest już dość wysłużony i nie jest dopasowany do rzeczywistych potrzeb OSP Poręba. Druhowie chcą zakupić młodszy samochód, który pomoże im jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo w gminie. W tym celu zorganizowali zbiórkę pieniędzy w serwisie zrzutka.pl.

Cel to 50 tysięcy złotych. W ciągu zaledwie kilku dni udało się uzbierać ponad 3 tysiące złotych. Liczy się każda złotówka, która pozwoli strażakom-ochotnikom zbliżyć się do możliwości zakupu samochodu. Jak pomóc? Wystarczy wejść na stronę internetową zrzutka.pl/334b6h i kliknąć w duży czerwony przycisk "Wpłać na zrzutkę". Można wybrać kwotę od 10 do 1000 złotych lub opcję "Inna kwota".

