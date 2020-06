Strażacy z pow. zawierciańskiego w żałobie: w wypadku zginęła 23-letnia druhna z OSP w Szczekocinach

Strażacy z całego powiatu zawierciańskiego są pogrążeni w żałobie. W tragicznym wypadku na DK78 w Zawierciu zginęła 23-letnia Natalia. Była druhną OSP Szczekociny i pracowała w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- Natalka była pasjonatką straży z krwi i kości, remiza była jej drugim domem, strażacy byli drugą rodziną. Niesienie pomocy ludziom było jej pasja i celem w życiu. Nigdy się nie poddawała i walczyła do końca, gdy niektórym brakowało sił na akcjach dawała nam ją, motywowała do działania. Jako człowiek była zawsze pogodna i uśmiechnięta, nigdy nie odmawiała pomocy, miała mnóstwo empatii, kochała pomagać ludziom i zwierzętom, angażowała się w różne akcje charytatywne. Natalka pomaga innym nawet po śmierci, ponieważ zgodnie z jej wolą zostały pobrane narządy do przeszczepów - czytamy we wpisie OSP Szczekociny.

We wtorek, 9 czerwca, o godzinie 15 na cmentarzu komunalnym w Szczekocinach odbędzie się pogrzeb druhny. Do tego czasu na budynku KP PSP w Zawierciu flaga będzie opuszczona do połowy masztu. Komenda zamieściła także wpis żegnający Natalię.

- Mimo, że jako Strażacy na co dzień mamy styczność ze śmiercią, jest bardzo ciężko gdy umiera jedna z Nas. Ciężko opisać słowami stratę tak młodej, ofiarnej, wartościowej, zawsze uśmiechniętej osoby - czytamy.

Tragiczny wypadek w Szczekocinach Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 4 czerwca, około godziny 15.40 na odcinku pomiędzy Kromołowem, a Żerkowicami. Kobieta kierująca volkswagenem polo jechała w kierunku Kielc. Najechała na tył samochodu marki bmw, który zatrzymał się i czekał na możliwość kontynuowania jazdy.

- W wyniku zderzenia z bmw kobieta zjechała na przeciwny pas ruchu. Zderzyła się z jadącym w przeciwnym kierunku samochodem ciężarowym - mówiła sierż. szt. Marta Wnuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. TIR uderzył w volkswagena od strony kierowcy. 23-letnia kobieta zginęła na miejscu. DK78 została zablokowana na prawie 7 godzin. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia i sporządzili wymaganą dokumentację.

