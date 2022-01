Studniówka II LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu - tak bawili się tegoroczni maturzyści

Studniówka zawierciańskiego "malczaka"

Uczniowie II LO im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, w ubiegły weekend bawili się podczas studniówki. To był czas wspólnej zabawy do białego rana przed jednym z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Już niedługo będą absolwentami szkoły. Przed nimi ostatnie tygodnie nauki do matury, a później najdłuższe wakacje. Na studniówce mogli wybawić się w najlepsze - zobaczcie zdjęcia z zabawy. Uczniowie bawili się wyśmienicie.