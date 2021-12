Świąteczny Dzień Otwarty w Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu już niedługo

Dzień otwarty w Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu

Magię świąt w tym roku będzie można poczuć także w Schronisku dla Zwierząt w Zawierciu. W tym roku, placówka zaprasza na Świąteczny dzień otwarty, podczas którego każdy znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim, każdy będzie mógł przejść się po schronisku i zobaczyć jego podopiecznych. Być może, ktoś postanowi starać się to, by zapewnić jednemu z psów, czy kotów, kochający dom. Podczas dnia otwartego będzie także zorganizowany poczęstunek, kawa oraz herbata. Nie zabraknie także sposobów, by pomóc placówce - każdy będzie mógł zakupić charytatywny kubek lub kalendarz, który wspomoże schronisko w trudnym, zimowym czasie.

Schronisko walczy o zwierzakobus - można pomóc.

Schronisko dla Zwierząt w Zawierciu funkcjonuje od 2015 roku i nieustannie ratuje zwierzęta. Teraz mają możliwość, by otrzymać wsparcie w tej pomocy. Ruszyła akcja, w której do wygrania jest zwierzakobus - pojazd, który pomógłby w transporcie zwierząt, często wymagających opieki i pomocy. Do tego potrzebna jest jak największa ilość wpłat, niezależnie od kwoty. Wystarczy wpłacić symboliczną złotówkę, która przybliży schronisko do zwierzakobusa. KLIKNIJ TUTAJ