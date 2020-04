Szczekociny przygotują własną tarczę antykryzysową dla swoich przedsiębiorców

To już pewne. Dni Szczekocin 2020 nie odbędą się z powodu pandemii koronawirusa. Nawet jeśli w maju doszłoby do uspokojenia sytuacji, to organizacja dużej imprezy masowej na początku czerwca byłoby bardzo ryzykowne. Zorganizowanie imprezy w miesiąc byłoby także niemożliwe do wykonania. Władze Szczekocin zdecydowały, że pieniądze ze święta gminy trafią do mieszkańców. Powstanie tzw. szczekocińska tarcza antykryzysowa, która pomoże przedsiębiorcom przetrwać czas pandemii koronawirusa. Obecnie trwają rozmowy z firmami oraz mieszkańcami, aby jak najlepiej dopasować program pomocowy do realnych potrzeb.

- Na razie jeżdżę po gminie i rozmawiam z mieszkańcami oraz szczekocińskimi przedsiębiorcami. Próbuję ustalić jakie są obecnie ich problemy oraz potrzeby. Na podstawie tych rozmów przygotujemy program wspierający lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Taką szczekocińską tarczę antykryzysową - mówi Jacek Lipa, burmistrz Szczekocin. - Na ten cel zostaną przeznaczone pieniądze, które pierwotnie miały zostać wydane na tegoroczne Dni Szczekocin. Będę także szukał oszczędności w budżecie, aby znaleźć dodatkowe środki na pomoc przedsiębiorcom w tym trudnym dla nich okresie. Uważam, że to jest nasze zadanie jako władz gminy. Jesteśmy dla mieszkańców. Jesteśmy dla naszej społeczności. I musimy pomagać lokalnie. Szczególnie tym małym i średnim firmom - dodaje Jacek Lipa.