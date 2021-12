Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy walczy o wygraną w ogólnopolskim plebiscycie szkół - dziś i jutro można oddawać głosy

Szkoła w Pilicy walczy o wygraną

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy bierze udział w ogólnopolskim plebiscycie szkół. Udało im się wygrać pierwszy etap w powiecie zawierciańskim, a następnie w województwie śląskim. Teraz walczą o główną wygraną - w etapie ogólnopolskim. Na razie zajmują czwarte miejsce i mają ponad 2200 głosów. Jeszcze dziś i jutro można oddać na nich swój głos.

- Jesteśmy nowoczesną szkołą, która jednak nie zapomina o tradycji i historii miejsca, w której się znajduje, czyli Pilicy. Nasi uczniowie biorą udział w wymianach międzynarodowych i osiągają wiele sukcesów sportowych. W życie szkoły angażują się także rodzice naszych uczniów. Cały czas się rozwijamy dla naszych uczniów, a wygrana w plebiscycie na pewno by nam w tym pomogła - mówi Leszek Sobota, dyrektor szkoły.

W szkole funkcjonuje między innymi szkolny teatrzyk, zespół muzyczny, czy koło dziennikarskie. Uczniowie mogą brać udział w Jurajskiej Lidze Siatkówki, czy Jurajskiej Lidze Badmintona. Głosowanie trwa do jutra (30.12.2021) do godziny 21:00. kliknij tu, by zagłosować