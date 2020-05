Szkoła w Ogrodzieńcu będzie miała większą salę gimnastyczną

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu jest niewielka. Ma zaledwie 95 metrów kwadratowych. Prowadzenie tam zajęć wychowania fizycznego nie należy do komfortowych. Wkrótce może się to zmienić. Gmina postanowiła rozbudować salę. Jej powierzchnia zwiększy się do 390 metrów kwadratowych. Sala stanie się wtedy pełnowymiarowym boiskiem. Kiedy ruszy przebudowa? Wiele zależy od tego, czy gminie uda się pozyskać środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji.

- Rolą każdego samorządu jest zabieganie o jak najlepsze warunki dla rozwoju kultury fizycznej swoich najmłodszych mieszkańców, dlatego też gmina wykorzystując każdą pojawiającą się możliwość wystąpiła o wsparcie na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu - tłumaczy Anna Pilarczyk-Sprycha, burmistrz Ogrodzieńca. - W tym celu sporządzono specjalną dokumentację argumentującą potrzebę, jednak zaznaczam, iż 3- letnia rozbudowa obiektu jest ogromną inwestycją i całkowicie zależną od środków zewnętrznych. O konkretnych kosztach zadania poinformujemy na etapie rozstrzygnięcia konkursu - dodaje.