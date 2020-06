Szpital Powiatowy w Zawierciu się zmienia dla pacjentów. Więcej możliwości, mniejsze kolejki do zabiegów

Dzięki zatrudnieniu specjalistów z zakresu chirurgii małoinwazyjnej w Zawierciu są obecnie wykonywane nawet bardzo zaawansowane zabiegi małoinwazyjne. Obok standardowych, takich jak operacja laparoskopowa pęcherzyka żółciowego czy wyrostka robaczkowego, operuje się także m.in. guzy wątroby, trzustki nerek, prostaty, nowotwory jelita grubego czy leczy refluks żołądkowo-przełykowy. Operacje odbywają się przez "dziurkę od klucza" jak mówi się o zabiegach laparoskopowych. Obraz z wnętrza ciała pacjenta transmitowany jest do monitora, dzięki czemu lekarz dokładnie widzi pole operacyjne. Metoda ta ma tę przewagę nad tradycyjną, że pacjent odczuwa mniej bólu po zabiegu, szybciej może wstać z łóżka i wrócić do codziennych czynności. Nie bez znaczenia jest też efekt kosmetyczny – blizny po laparoskopii są minimalne.

- Szpital Powiatowy w Zawierciu konsekwentnie poszerza zakres dostępnych świadczeń, tak, by pacjenci nie musieli szukać pomocy w bardziej odległych ośrodkach. Mieszkańcy powiatu uzyskali dostęp m.in. do zabiegów z zakresu chirurgii kręgosłupa oraz chirurgii małoinwazyjnej - w tym laparoskopowego leczenia układu pokarmowego. Przed każdym zabiegiem pacjenci mają wykonywane testy na koronawirusa– podsumowuje dyrektor szpitala Piotr Zachariasiewicz.

Szpital w Zawierciu znajduje się w sieci S.O.S Rak wspólnie z placówkami z Myszkowa, Będzina, Czeladzi i Dąbrowy Górniczej. To pierwszy w kraju tak zorganizowany program opieki nad pacjentami onkologicznymi. Nad procesem terapii pacjenta czuwa koordynator, który przez cały okres leczenia jest dla niego łącznikiem pomiędzy placówkami medycznymi oraz przeprowadza przez etap wstępnej i pogłębionej diagnostyki. W szpitalach biorących udział w programie S.O.S. RAK pacjenci mają do dyspozycji pełny zakres badań - od laboratoryjnych po obrazowe, takie jak badania USG, endoskopowe, rentgenowskie, tomografię komputerową, mammografię, rezonans magnetyczny.

Nie trzeba jeździć na operacje na Śląsk

Jak podkreśla pomysłodawca projektu Dariusz Jorg, doradca w szpitalach powiatowych, które przystąpiły do porozumienia, do tej pory pacjent z diagnozą często na własną rękę szukał placówki, w której otrzyma odpowiednie leczenie. Teraz przez całą terapię zostanie przeprowadzony krok po kroku przez koordynatora projektu.

Pacjenci z Zawiercia i okolic nie muszą już na operacje kręgosłupa jeździć do innych ośrodków. Do zespołu oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu dołączył dr n. med. Adam Pala, specjalizujący się w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa.

Wróciła rehabilitacja

Powrót rehabilitacji do placówki był możliwy dzięki uzyskaniu nowego kontraktu na fizjoterapię ambulatoryjną. Dodatkowo szpital realizuje także świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej przewidzianej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zabiegi te są nielimitowane, a pacjenci przyjmowani poza kolejnością przyjęć - muszą jedynie okazać dokument potwierdzający przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zabiegi wykonywane są kompleksowo w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, na parterze, przy ul. Piłsudskiego 80, gdzie zlokalizowany jest Zakład Rehabilitacji.

W 2019 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy zyskał sprzęt do ratowania życia dzieci, w tym m.in. respirator, kapnograf, analizator parametrów krytycznych, kardiomonitor, pulsoksymetr, pompę infuzyjną, elektryczne urządzenie do ssania. Zakupiono także nowy, cyfrowy mammograf, dzięki czemu szpital wykonuje program wczesnego wykrywania raka piersi.

Nowy sprzęt trafił także na blok operacyjny i oddziały szpitala. To m.in. lampa operacyjna, cieplarka do płynów infuzyjnych, aparat USG, echokardiograf UKG, trzy inkubatory i oksymetry.