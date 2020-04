Szpital w Zawierciu ciągle może liczyć na pomoc darczyńców

Wydłuża się lista firm, gmin, fundacji oraz mieszkańców, którzy wsparli Szpital Powiatowy w Zawierciu. Dzięki środkom finansowym będzie można doposażyć szpital. Dzięki nowemu sprzętowi będzie można jeszcze lepiej walczyć z pandemią koronawirusa.

Z dnia na dzień wydłuża się lista firm, gmin, fundacji oraz mieszkańców, którzy wsparli Szpital Powiatowy w Zawierciu. Wszystko zaczęło się od gminy Ogrodzieniec, która przekazała na oddział zakaźno-obserwacyjny 10 łóżek szpitalnych oraz wózek reanimacyjny. Wszystko kosztowało 87 tys. złotych. Dietę radnego na szpital przekazał Jerzy Janoska. Następnie dołączyła gmina Zawiercie, która zadeklarowała zakup 500 testów na koronawirusa. Koszt takiego zakupu to około 70 tys. złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z gminnego budżetu. Zawiercie kupi także aparat Argenta QT-8000 z automatycznym ekstraktorem, który pozwala na wykonywanie jednocześnie do 98 testów. Ponadto, miasto przeznaczył mieszkania chronione na osiedlu TAZ oraz hotel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu na nocleg dla medyków. - Dyrektor szpitala Piotr Zachariasiewicz podkreśla, że to personel gotowy absolutnie na największe poświęcenie, lecz trudno im pogodzić się z tym, że konsekwencje takich decyzji mogą dotknąć ich najbliższych, z którymi mieszkają. Część personelu zadeklarowała, że na czas epidemii opuści swoje domy, by nie martwić się o swoje rodziny - tłumaczy Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia. - Nieodpłatnie udostępnimy medykom tzw. mieszkania chronione przy ulicy Niedziałkowskiego. Jeśli zapotrzebowanie na nocleg będzie większe, to uruchomimy hotel Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Moniuszki - dodaje.

W pomoc szpitalowi włączyli się radni Ponadto, grupa trzech radnych miejskich z Zawiercia zdecydowała się zrezygnować ze swoich diet radnego. Pieniądze przekazali na zakup pralki dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Dzięki temu pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego będą mogli uprać swoją odzież i nie zabierać jej do domu. W ten sposób mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i uniknąć przeniesienia go do własnych domów. W grupie radnych, którzy zdecydowali się na wsparcie szpitala znaleźli się: Mariusz Golenia, Dominik Janus i Tomasz Pacia.

- W czasie trwania kwarantanny czytałem o wielu akcjach wsparcia szpitali i służby zdrowia. W rozmowie z Małgorzatą Benc dowiedziałem się o inicjatywie radnych powiatowych i potrzebach zawierciańskiego SOR-u. Potrzebna była pralko-suszarka, aby personel oddziału mógł szybko przeprać i wysuszyć codzienną odzież. W tym trudnym okresie miejsce to stała się dla wielu pacjentów niedotkniętych koronawirusem „poradnią pierwszej pomocy medycznej”. Personel podejmuje działania, aby zapobiegać ryzyku zakażenia się oraz przenoszenia koronawirusa - tłumaczył Mariusz Golenia, radny miejski.

Warto dodać, że sygnał do pomocy dał radny Paweł Radosz. To on jako pierwszy zdecydował się zrezygnować ze swojej diety radnego i przekazać te pieniądze na szczytny cel. - Spodobała mi postawa radnych z powiatu staszowskiego o której przeczytałem w kieleckich mediach. W obecnej trudnej sytuacji musimy wszyscy skoncentrować się na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa i przeprowadzaniu szybkiej diagnozy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Im więcej osób, organizacji i instytucji zaangażuje się w prewencję tym łagodniej to przejdziemy. Radni są idealnymi osobami do tego aby w różnych formach wspierać lokalną społeczność w sytuacjach trudnych - mówi Paweł Radosz, radny miejski. Radna Martyna Gajos przeznaczyła 500 złotych na zakup materiału na szycie maseczek. Radna Justyna Wesołowska podarowała zawierciańskiemu poprawczakowi maszynę do szycia oraz nici, aby wychowanki mogły wyprodukować jeszcze więcej maseczek ochronnych.

Radni powiatowi przekazali natomiast 600 fartuchów ochronnych dla personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Szpital może także liczyć na pomoc firm i darczyńców To jednak nie koniec pomocy. Szpital Powiatowy w Zawierciu może liczyć także na pomoc firm działających m.in. na terenie powiatu zawierciańskiego. Huta CMC Poland zdecydowała się udzielić mu finansowego wsparcia. Przekazanych zostanie 70 tysięcy złotych. Za taką kwotę można kupić np. dodatkowy respirator. Taki sprzęt będzie służył pacjentom także po zakończeniu pandemii koronawirusa. Bank PKO przekazał szpitalowi samochód, który będzie wykorzystywany do transportu m.in. materiału do badań w kierunku koronawirusa.

Szpital otrzymuje także żywność, wodę, płyny do dezynfekcji, kremy do rąk od lokalnych przedsiębiorców. W pomoc włączyły się także lokale gastronomiczne z powiatu zawierciańskiego. Fundacja SiePomaga dostarczyła szpitalowi rękawiczki ochronne. Maseczki szyją natomiast podopieczne Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz członkowie grupy Szyjemy Maseczki dla Medyków.

Ponadto, mieszkańcy chętnie wpłacają dodatkowe fundusze na konto fundacji Auxilium, która działa przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Zebrano już ponad 24 tys. złotych. Ponad 10 tys. złotych to pieniądze przekazane ze zbiórki Maski dla Zawiercia. 10 tys. złotych przekazała NSZZ Solidarność KWK Borynia. Wpłata została także dokonana w ramach akcji Kazar Wspiera Polską Służbę Zdrowia. Ponadto, pieniądze wpłacają pracownicy Polskiej Grupy Górniczej oraz mieszkańcy powiatu zawiercianskiego. Czy szpital jest zabezpieczony w środki ochrony personelu? Szpital Powiatowy w Zawierciu zapewnia, że do tej pory z brakiem środków ochronnych lub środków dezynfekujących. Zwraca jednak uwagę na ogromne problemy z dostępnością takich produktów. Zdobycie ich to wyzwanie dla wszystkich lecznic w naszym województwie. - W szpitalu nie wystąpił do tej pory problem z brakiem środków ochrony osobistej czy środków dezynfekcyjnych. Tu ogromne uznanie i podziękowanie należy się przede wszystkim pracownikom apteki szpitalnej odpowiedzialnym za zaopatrzenie w te produkty. Wszyscy bardzo zaangażowali się w jak najszybsze doposażenie Szpitala w dodatkowe środki. Otrzymujemy też dostawy z Agencji Rezerw Materiałowych, dzięki czemu również możemy uzupełniać te zapasy - mówi Agata Kalafarska, specjalista ds. współpracy z otoczeniem i zarządzaniem informacją dotyczącą COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. - To, z czym jak każdy szpital się borykamy, to duże zwiększenie zapotrzebowania na te środki przy jednoczesnym wzroście ich cen na rynku i okresowymi problemami z dostępnością. Dlatego mimo że na tę chwilę nasz personel medyczny jest w pełni zabezpieczony, robimy wszystko, by zdobyć jak najwięcej potrzebnego sprzętu: zarówno środków ochrony osobistej, jak i sprzętu medycznego - dodaje Agata Kalafarska.

