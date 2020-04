Szpital w Zawierciu: Nie zamkniemy profilaktycznie drzwi przed pacjentami

Oddział chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu jest zamknięty do odwołania. Powodem jest pozytywny wynik badań na obecność koronawirusa u dwóch pracowników oddziału. Natychmiast wstrzymano przyjęcia i pobrano próbki od pacjentów i personelu. Znamy wyniki kolejnych osób. Szpital potwierdza, że zakażenie koronawirusem potwierdzono już u 28 osób. To 11 pacjentów i 17 pracowników.

Zawierciańska lecznica zapewnia, że zależy jej na utrzymaniu dobrego dostępu do opieki medycznej. Szpital nie ma zamiaru zamykać profilaktycznie drzwi przed pacjentami.

W obecnej sytuacji, kiedy wiele przychodni nie funkcjonuje lub funkcjonuje tylko zdalnie, tym bardziej zależy nam na utrzymaniu dostępu do świadczeń dla mieszkańców powiatu. Choroba nie wybiera i także w czasie epidemii ludzie chorują na inne schorzenia, które wymagają wizyty lekarskiej. Dlatego nasi lekarze przyjmują chorych, chociaż to właśnie kontakt z pacjentami często niesie za sobą ryzyko zakażenia. Mimo to nie zamkniemy profilaktycznie drzwi przed pacjentami, właśnie w poczuciu odpowiedzialności za ich zdrowie i życie - czytamy w dalszej części komunikatu.