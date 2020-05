Tak dawniej wyglądał pałac w Pilicy. To architektoniczna perełka

To właśnie Warszyckiemu przypisuje się rozbudowę pałacu oraz budowę potężnych fortyfikacji dookoła budynku. Wybudowanych zostało sześć murowanych bastionów, które połączono z murem oraz fosą o szerokości 20 metrów. Fortyfikacje nie uchroniły pałacu przed najazdem Szwedów, którzy w 1655 roku zajęli obiekt.

Budowę pałacu w Pilicy rozpoczął w 1610 roku Wojciech Padniewski, a kontynuował jego syn Stanisław. Gdy zmarł jesienią 1611 roku obiekt został sprzedany Jerzemu Zbaraskiemu, który dokończył budowę. Powstała rezydencja w stylu włoskim z arkadowym portykiem i układem kolumn wzmacniającym konstrukcję budynku. Gdy Zbaraski zmarł, Pilica stała się własnością Heleny i jej brata Janusza Wiśniowieckich. Między rodzeństwem doszło do podziału majątku. Pilicki pałac pozostał w rękach Heleny oraz jej męża Stanisława Warszyckiego.

Zespół pałacowo-parkowy znajduje się w południowo-zachodniej części Pilicy. Chociaż obecnie popadł w ruinę, to w dalszym ciągu widać, że jest architektoniczną perełką. Uznawany jest za jeden z najciekawszych zabytków nie tylko w Pilicy, ale także na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

W 1874 r. ruinę kupił Leon Epsteini, który przebudował pałac w stylu neorenesansowym. To on sprawił, że w narożnikach fortyfikacji pojawiły się wieżyczki w stylu neogotyckim. Wybudowano także bramę wjazdową, odświeżono park i sad owocowy. Wybudowano także oranżerię.

W 1908 roku pałac kupił Kazimierz Arkuszewski, którego potomkowie byli właścicielami aż do końca II Wojny Światowej. Warto dodać, że w czasie wojny w pilickim pałacu stacjonował pluton zmotoryzowanej żandarmerii - Gendarmerie Mot-Zug 63. Pod murami rozstrzelano około 80 Polaków oraz 70 Żydów.

Po wojnie majątek odebrano Arkuszewskim. Najpierw w budynku znajdował się dom dziecka dla dziewcząt, a następnie przekształcono go na zakład poprawczy dla młodzieży. W 1989 roku wykupiła go Barbara Piasecka Johnson. Miliarderka rozpoczęła remont, który został jednak przerwany. Powód? Potomkowie rodziny Arkuszewskich zaczęli rościć sobie prawa do pałacu. Rozpoczął się długi proces. W 2013 roku Barbara Piasecka Johnson zmarła. Nie zdążyła zrealizować swoich planów związanych z pałacem w Pilicy.

Przy pałacu znajdziemy piękny park

Budynek pałacu utrzymany jest w charakterze włoskiej willi z arkadowym portykiem. Dysponuje prawdopodobnie największym w Polsce kolumnowym wnętrzem pałacowym. Przy wejściu znajdziemy dwa sfinksy. Wewnątrz budynku znajdowało się około 40 izb.

Park przy pałacu został założony za czasów Marii z Wesslów Sobieskiej. Ma około 10 hektarów powierzchni. Znajdziemy tam okazałe jawory, modrzewie, jesiony oraz graby. Najbardziej charakterystycznym drzewem jest lipa Królowej Elżbiety, która ma aż 6 metrów w obwodzie pnia.

Obecnie budynek jest opuszczony i powoli popada w ruinę. Znajduje się na Szlaku Orlich Gniazd i nadal budzi zainteresowanie turystów. Muszą jednak pamiętać, że nie jest możliwe wejście do wnętrza pałacu. W pobliżu bramy znajduje się tablica upamiętniająca miejsce masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w latach 1940-1944 na Polakach i Żydach.