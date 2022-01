Tak mieszkańcy Zawiercia witali rok 2022 - zobaczcie co się dzialo w sylwestrową noc

Sylwester 2021/2022 już za nami. Mieszkańcy Zawiercia mogli spędzać go wspólnie podczas przygotowanych atrakcji. Tego wieczoru odbyły się specjalne pokazy filmowe, a także dyskoteka sylwestrowa. Zamiast fajerwerków, w tym roku odbył się pokaz ognia. Teatr Enigma zagwarantował świetne widowisko z ogniem w roli głównej. Zobaczcie w galerii, jak mieszkańcy witali 2022 rok.

W tym roku, podczas miejskiego sylwestra, zrezygnowano z pokazu fajerwerków. Wszystko z myślą o wielu czworonogach, które bardzo boją się wystrzałów. Mieszkańcy mogli z tej okazji dołączyć się do zbiórki karmy. Pieniądze, które wydaliby na fajerwerki, mogli przeznaczyć na jedzenie dla podopiecznych Schroniska dla Zwierzat w Zawierciu. Trafiło tam jeszcze przed sylwestrową nocą.

- To będzie bardzo trudna noc dla zwierząt. Dlatego pracownicy Schroniska Dla Zwierząt W Zawierciu apelują o to, by zrezygnować z fajerwerków dla dobra czworonogów. Tak też zrobiliśmy i w tym roku ponownie wsparliśmy schronisko, przywożąc dziś karmę zebraną w Urzędzie Miejskim - informował Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.