Tak w 2016 roku działała Huta Szkła w Zawierciu. To był zakład ze wspaniałą historią

W 1894 roku kupił ją Alojzy Reich, który reprezentował „S. Reich & Ska”. Zapłacił za nią 10 tys. rubli w srebrze. To był przełomowy moment dla zawierciańskiej huty szkła. Rodzina Reich była wtedy potentatem w przemyśle szklarskim. W tamtym okresie czasu rodzina Reich posiadała jedenaście hut i rafinerii szkła na terenie nie tylko Królestwa Polskiego, ale także Austrii, Czech i Moraw. Szybko zaczęto w nią inwestować. Na początku XX wieku w hucie szkła działały już dwie hale produkcyjne,trzy piece donicowe do wytopu szkła, trawialnia kryształów, malarnia oraz drukarnia. Rozpoczęto na dużą skalę produkcję szkła oświetleniowego, które trafiały na rynek austro-węgierski oraz carskiej Rosji. Pomagała w tym stale rozwijająca się kolej Warszawsko-Wiedeńska.

Na początku zaczynał pracę jako zdobnik. Gdy jeden z grawerów miał odchodzić na emeryturę, szukał ucznia, któremu mógłby przekazać swoją wiedzę. Huta zorganizowała konkurs, który wygrał Marcin Burdziński. Nauka nie była prosta, bo grawerzy pracują w zupełnie inny sposób niż zdobnicy. Zdobnicy przykładają tarczę od spodu szkła. W ten sposób widzą poprzez szkło miejsce, w którym tarcza dotykać będzie powierzchnię. Grawer całą pracę wykonuje przykładając szkło do tarczy. Nie widzi, więc czy zrobi to w odpowiednim miejscu.

Huta Szkła w Zawierciu była jednym z ciekawszych zabytków miasta. Znajdowała się na Szlaku Zabytków Techniki i organizowała Industriadę. To właśnie podczas jednej z tych imprez odkryty został Marcin Burdziński, bardzo utalentowany grawer. Chociaż z zawierciańską Hutą Szkła związany był przez wielu lat, przyznaje, że grawerem został zupełnie przez przypadek. Wszystko przez spóźnienie do szkoły plastycznej.

Huta Szkła Zawiercie nie doczekała ich. W zakładzie czas się zatrzymał w latach PRL-u. Problemy zaczęły się po prywatyzacji w 2009 roku. To wtedy pojawiły się kłopoty z wypłacalnością.I już wtedy pracownicy od czasu do czasu zamiast pieniędzy dostawali kryształy. Potem od stycznia do maja 2015 roku prezesem był Jarosław Chłosta. Już wtedy zakład był w bardzo trudnej sytuacji finansowej.Na początku 2018 roku zamknięto produkcję w zawierciańskiej hucie szkła.