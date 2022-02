Tegoroczne Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej odbędzie się w połowie września Wiktoria Żesławska

Miłośnicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej co roku czekają na tę informację: kiedy planować urlop, by wziąć udział w Juromanii? W tym roku, święto Jury odbędzie się 16-18 września, czyli właściwie w połowie września. To już oficjalna data tegorocznej edycji.