Terenowy punkt paszportowy już niedługo wróci do Zawiercia. Gdzie i kiedy wyrobimy w Zawierciu paszport? Wiktoria Żesławska

Zdjęcie ilustracyjne

Na tę informację, zwłaszcza w wakacyjnym sezonie, czekało wielu mieszkańców Zawiercia i okolicy. Wakacje się skończyły, ale już niedługo do Zawiercia powróci terenowy punkt paszportowy. Wszystko wskazuje na to, że wybierzemy się do niego w listopadzie.