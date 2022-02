Tłusty czwartek w Zawierciu. Spore kolejki i duży wybór pączków w sklepach i piekarniach

Na tłusty czwartek czeka wiele osób każdego roku. Podobno tego dnia kalorie z pączków i faworków się nie liczą. Wielu mieszkańców w Zawierciu już z samego rana wyruszyło do piekarni po ulubione wypieki. Największa kolejka tworzyła się dziś rano w piekarni "Jagódka" - to już tradycja. W tłusty czwartek trzeba tu trochę poczekać, lecz klienci mówią, że warto.

- U mnie w domu pączki z Jagódki to tradycja właściwie od pokoleń. Odkąd byłam dzieckiem moja mama zawsze kupowała tu pyszne pączki. Nic się nie zmieniło, do dziś to najlepsze pączki jakie jadłam. Uwielbia je cała moja rodzina. W tłusty czwartek trzeba tu poczekać w długiej kolejce, ale co roku uważamy, że naprawdę warto - powiedziała nam pani Justyna.