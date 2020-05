Trwa budowa kanalizacji w Pilicy. Na drogach w rynku układana jest już nowa nawierzchnia

W Pilicy w dalszym ciągu trwa jedna z największych gminnych inwestycji ostatnich lat. To modernizacja sieci wodociągowej i sanitarnej, która łącznie pochłonie 13 milionów złotych. Obecnie prace skoncentrowały się w pilickim rynku. Zamknięty jest wjazd na rynek z drogi wojewódzkiej nr 790. W piątek (15.05.) na drogach Placu Mickiewicza układana była nowa nawierzchnia. Można było zobaczyć sporo ciężkiego sprzętu. Trwają także prace związane z układaniem nowego chodnika. Podobne prace wykonano wcześniej m.in. na ulicy Krakowskiej, która jest już prawie gotowa do użytku. Urzędnicy zapewniają jednak, że wszyscy mieszkańcy mają dostęp do swoich posesji.

- Ruch na drogach w naszej gminie jest obecnie nieco mniejszy niż zwykle. Wszystko to z powodu pandemii koronawirusa. Nie można zatem mówić o bardzo dużych utrudnieniach. Nie docierają do mnie skargi mieszkańców na tę sytuację. Radni też nie mieli takich zgłoszeń. Wszyscy podchodzą do sytuacji ze zrozumieniem. Tym bardziej, że prace w rynku wykonywane są tylko jednym pasem drogi i częścią chodnika. Tak, aby jak najmniej utrudniać życie mieszkańcom - mówi Artur Janosik, burmistrz gminy Pilica.