Trwa remont wiaduktu na DK78 w Zawierciu ZDJĘCIA

Od kilku tygodni trwa pierwszy etap remontu wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 78 w Zawierciu. W ramach tego etapu remontu prowadzone będą prace rozbiórkowe obiektu oraz jego wyposażenia. Rozebrana została już nawierzchnia jezdni w kierunku Szczekocin. Planowane jest także rozebranie izolacji oraz chodników oraz demontaż barier ochronnych.

W związku z remontem wprowadzono już nową tymczasową organizację ruchu. Zamknięta została już jezdnia w kierunku Szczekocin. Na jezdni w kierunku Siewierza wprowadzono ruch dwukierunkowy (po jednym pasie w każdym z kierunków - przyp. red.). Czy powoduje to duże utrudnienia w ruchu? Na razie nie jest najgorzej. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że wiele osób pracuje zdalnie i nie musi dojeżdżać do pracy do innych miejscowości. Ponadto, rodzice nie muszą dowozić uczniów do szkół. Studenci nie wsiadają do samochodów i nie jadą na studia. Ruch nie jest zatem tak duży, jak w normalnych warunkach. Na DK78 spotkać możemy głównie samochody ciężarowe oraz dostawcze. W piątek (27.03.) w okolicach godziny 16.30 nie było problemu z przejechaniem przez remontowany odcinek DK78. Dzień później ruch na wiadukcie był bardzo mały.

Remont zakończy się do 30 listopada. Całość remontu zakończy się montażem nowych elementów wyposażenia obiektu, odtworzeniem nawierzchni jezdni na dojazdach, przycinką drzew zlokalizowanych w pasie drogowym, ustawieniem oznakowania pionowego oraz malowaniem znaków poziomych. Koszt inwestycji to 7,35 miliona złotych.