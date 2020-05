Turystyka na Jurze odżyje w najbliższy weekend

Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w turystykę na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zamknięte były hotele, strefy Wellness&SPA oraz zabytki. Rada gminy Ogrodzieniec przyjęła nawet uchwałę, która zakazywała wstępu na tereny rekreacyjne. Teraz wszystko powoli wraca do normy. Wiele wskazuje na to, że w najbliższy weekend Jura znowu będzie mogła tętnić życiem.

Przełom kwietnia i maja to czas, w którym rozpoczyna się sezon turystyczny. Zazwyczaj w Majówkę wszystkie zabytki tętnią życiem, a hotele nie mogą narzekać na brak gości. Ogrodzieniecki zamek organizuje wtedy turnieje rycerskie, które przyciągają turystów z całego świata. Ten rok jest jednak inny od wszystkich. Pandemia koronawirusa spowodowała, że zamknięte były wszystkie muzea, zabytki, hotele oraz miejsca noclegowe. Rada gminy Ogrodzieniec miała nawet przyjętą uchwałę, w której zakazano korzystania z terenów rekreacyjnych. Za wejście na tereny przy Zamku Ogrodzieniec lub Grodzie Birów w Podzamczu lub teren ogrodzienieckiej Krępy mógł nam grozić mandat. Od 4 maja wszystko zaczyna jednak wracać do względnej normalności. Zgodnie z rozporządzeniem mogą zacząć działać zabytki, muzea i instytucje kulturalne. Mogą także działać hotele. Oznacza to, że turystyka na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej została "odmrożona". Osoby utrzymujące się z niej mogą w końcu odetchnąć z ulgą.

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu ma rozpocząć działalność w najbliższy piątek, 8 maja. W tym samym dniu planowane jest uruchomienie pobliskiego Grodu na Górze Birów. Oznacza to, że start sezonu turystycznego został przesunięty o zaledwie dwa tygodnie. - Uruchomimy się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Obiekt będzie dezynfekowany. Na wejściu zostanie ustawiona specjalna bramka dezynfekująca, przez którą będzie musiał przejść każdy zwiedzający. Oczywiście każdy będzie musiał mieć rękawiczki jednorazowe i maseczki ochronne. Na razie nie wiemy jak rozwiązać kwestię ilości osób na zamku. Rozporządzenie tego nie precyzuje. Mówi tylko o budynkach zamkniętych, a nie o otwartej przestrzeni. Prawdopodobnie zamek będzie czynny od 10 do 19 - mówi Paweł Skóra, prezes Spółki Zamek administrującej ogrodzienieckim zamkiem. - W tym samym dniu chcemy ruszyć także z Grodem na Górze Birów. Na razie trwają tam prace porządkowe, które mają na celu przygotowanie obiektu do korzystania z niego przez turystów - dodaje Paweł Skóra.

Warto dodać, że trwa akcja "Cegiełka dla Zamku Ogrodzieniec". Akcja polega na wsparciu trwających prac remontowych poprzez zakup symbolicznej cegiełki o wartości 100 złotych. Takie działanie pozwoli na kontynuowanie rozpoczętych prac zabezpieczających obiekt przed niszczeniem. W zamian otrzymamy voucher, który będzie nas uprawniać do nielimitowanego wstępu na Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu w 2020 oraz 2021 roku. Podczas kwietniowej sesji rady miejskiej w Ogrodzieńcu uchylono natomiast uchwałę zakazującą korzystania z terenów rekreacyjnych. Mieszkańcy oraz turyści mogą spokojnie wyjść na spacer dookoła zamku lub na Górze Birów. Mogą także wejść na teren Krępy. Cały czas bez większych ograniczeń działa Zamek Pilcza w Smoleniu. Administratorem obiektu jest Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. - Zamek i tereny dookoła niego to tereny otwarte. Panują tu zasady jak na ścieżce leśnej. Nie są konieczne rękawiczki i maseczki. One obowiązują jedynie na parkingach. Możliwe, że jeśli będzie duży ruch, to wprowadzimy ograniczenia podczas wchodzenia na pomosty oraz basztę. Będzie mogła na nie wejść jedna rodzina lub dwie osoby. Wprowadzimy wtedy także ograniczenie czasowe, aby wejścia mogły odbywać się płynnie - mówi Jacek Panek z Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

Od soboty, 9 maja, uruchomiona ma zostać Jaskinia Głęboka w Podlesicach. Zmienione zostaną zasady korzystania z niej. Nie będzie wejść w grupach. Wprowadzone ma zostać zwiedzanie indywidualne. - Jedno wejście przeznaczone będzie dla jednej rodziny. Dodatkowo, skrócone zostaną godziny wejść. Przewodnik będzie dodatkowo chroniony przyłbicą. Turyści będą musieli mieć maseczki oraz jednorazowe rękawiczki. Ich kaski i tak zawsze były dezynfekowane po każdym wejściu. To nie ulega zmianie. To jedyne środki bezpieczeństwa. Jaskinia Głęboka to teren rezerwatu przyrody. Nie ma więc mowy o stosowaniu jakichkolwiek środków chemicznych do dezynfekcji - dodaje Jacek Panek.

W miarę normalnie zaczęły także funkcjonować hotele na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Czterogwiadkowy Poziom 511 w Podzamczu przygotował szczegółową listę, w której wymienia stosowane środki ostrożności. Wśród nich znalazły się m.in. możliwość zdalnej płatności kartą, wyposażenie hotelu w bezdotykowe dystrybutory płynu dezynfekującego oraz obowiązkowe noszenie maseczek i jednorazowych rękawiczek w strefach wspólnych. Lady recepcji oraz część wspólna są regularnie dezynfekowane. Nadal nieczynna jest strefa Wellness&SPA. Restauracja funkcjonuje jedynie dla zameldowanych gości i przybiera formę bezpłatnego room service.

- Jeżeli jesteś chory przełóż swój pobyt. W przypadku gdy pojawisz się w hotelu z objawami choroby, hotel Poziom 511 zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania bez zwrotu wpłaconego zadatku - czytamy w komunikacie hotelu. Normalnie stara się funkcjonować także trzygwiazdkowy Hotel Fajkier w Lgocie Murowanej. Od poniedziałku, 4 maja, czeka na turystów z całego kraju. Podobnie jak w przypadku hotelu Poziom 511 wprowadzono usługę room service. - Obaw jest dużo, ale postaramy się sprostać nowym czasom. Wszystko zależeć będzie od Was - bo dla Was to robimy.Jeśli chodzi o kulinarną cześć ustawodawca nie zezwolił jednak na pełne otwarcie restauracji hotelowych, dozwolone będzie jedynie przygotowywanie i podawanie żywności lub napojów tylko na wynos lub ich przygotowywanie i dostarczanie do pokoi, także dostosujemy się do tych wymogów i nie musicie przyjeżdżać z własnymi kanapkami - czytamy na stronie Hotelu Fajkier.

