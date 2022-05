Turza. 76-latek zginął pod gruzami w swoim garażu. Mężczyznę przygniótł betonowy strop

Tragiczna śmierć w Turzy

W środę, 25 maja, około godziny 10:30 okoliczne służby zostały powiadomione o zawaleniu się murowanej konstrukcji w Turzy (pow. zawierciański).Okazało się, ze w środku przebywał właściciel garażu, 76-letni mężczyzna.

Niestety, przygniótł go betonowy strop. Przybyli ratownicy próbowali przywrócić czynności życiowe, ale im się to nie udało. Na miejsce tragedii przybył prokurator, by prowadzić czynności służbowe.

Na razie przyczyna zawalenia się konstrukcji pozostaje nieznana.