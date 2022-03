Tygodniowy przegląd prasy 20.03.2022: Zawiercie, 13.03-19.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Zawiercia

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zawiercia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.03 a 19.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bartosz Chołuj ścigany listem gończym za rozbój. Powinien być w więzieniu, ale ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości”?

Przegląd tygodnia: Zawiercie, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bartosz Chołuj ścigany listem gończym za rozbój. Powinien być w więzieniu, ale ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości Policjanci z Zawiercia poszukują 21-letniego Bartosza Chołuja, podejrzanego o rozbój. Poszukiwany mężczyzna ma około 163 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie ciemnoblond włosy i ciemne oczy. Mężczyzna posiada liczne tatuaże. 📢 Wiosna na starych zdjęciach. Tak ją witaliśmy w latach 60., 70. i 80.! Marzanna tonie w wodzie, promienie słoneczne łapane w parku W niedzielę 20 marca przyjdzie do nas astronomiczna wiosna. Temperatura za oknami faktycznie jest już dużo wyższa niż czasem bywa to w marcu, więc faktycznie można już poczuć, że zima odchodzi powoli w zapomnienie. A jak wiosnę witaliśmy przed II wojną światową a potem w czasach PRL-u? To możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęciowej.

📢 Chora od urodzenia na SMA dziewięcioletnia Gabrysia potrzebuje pomocy, by mieć szansę na lepsze życie. Jest przykuta do respiratora Chora od urodzenia na SMA dziewięcioletnia Gabrysia potrzebuje pomocy, by mieć szansę na lepsze życie. Jest przykuta do respiratora i wózka inwalidzkiego. – Wszystkim, którzy chcą pomóc naszej córce w walce z chorobą, jesteśmy ogromnie wdzięczni. Każda złotówka przybliża nas do osiągnięcia celu, jakim jest powrót Gabrysi do normalności.

Tygodniowa prasówka 20.03.2022: 13.03-19.03.2022 Zawiercie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zawierciu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śląsk: Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie Ukrainek. W jakich zawodach mogą znaleźć pracę? Sprawdź! Polscy pracodawcy chcą wspierać uchodźców i coraz częściej decydują się na ich zatrudnianie. Na obywateli Ukrainy czeka coraz więcej branż. Nie tylko produkcja czy budowlanka, ale również logistyka, marketing czy finanse.

📢 Kobieca Twarz Roku 2022 w pow. zawierciańskim. Zobacz ZDJĘCIA kandydatek w kategorii „Matki" PLEBISCYT. Z okazji Dnia Kobiet 2022 stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek województwa śląskiego. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy naszego regionu. Zobacz po kandydatki z pow. zawierciańskiego w kategorii "Matki". 📢 Największe ,,wzięcie" w Sanatorium Miłości ma Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich, chociaż... program jeszcze nie wystartował W niedzielę TVP 1 startuje z czwartym sezonem popularnego programu ,,Sanatorium Miłości". Widzowie poznają 12 uczestników show, którzy - mimo dojrzałego wieku i bagażu życiowych doświadczeń - nie przestali wierzyć w miłość. Czarnym koniem tej edycji wydaje się Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich. Program jeszcze się nie zaczął, a fanki programu są nim oczarowane!

📢 Kolejna porcja propozycji weekendowych w Śląskiem. Będzie dużo koncertów, spektakle teatralne i kabaretowe oraz inne atrakcje. Zobacz LISTĘ Kolejna porcja propozycji weekendowych w województwie śląskim. Będzie dużo koncertów, spektakle teatralne i kabaretowe oraz inne atrakcje. Jedno z intrygujących przedsięwzięć obejmuje występy gwiazd światowej iluzji w programie „Champions of Illusion”. Dla fanów tematyki marynistycznej planowany jest festiwal filmowy. 📢 Piękna Polka została Miss Świata! To Karolina Bielawska. Zobaczcie ZDJĘCIA Miss World. Karolina Bielawska z Łodzi została nową Miss Świata! Reprezentantka Polski to Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2019. Zobaczcie zdjęcia przepięknej Polki! 📢 Oto darmowe projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy? Jak może wyglądać dom do 70 mkw? Zobacz zdjęcia 14 stycznia został rozstrzygnięty I etap konkursu na projekt domu do 70 mkw., który będzie można pobrać za darmo i wybudować bez pozwolenia. Teraz trwają negocjacje z 38. autorami – architektami, zespołami i biurami, w trakcie których zostaną wybrane te najciekawsze. Wiele osób liczy na ich udostępnienie jeszcze przed „wybuchem” wiosny. Ci, którzy z nadzieją czekają na gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw., to ta grupa Polaków, którzy – gdy nie widzą szans na kupno lokum odpowiadającego ich potrzebom – chcieliby dokonać racjonalnych wyborów mieszkaniowych nie nadwerężających przesadnie rodzinnych budżetów. Inne cele programu budowy takich domów bez pozwolenia na budowę, który w połowie ubiegłego roku przyjął Sejm, to uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność określił organizator konkursu na projekt takiego domu. Prezentujemy galerię prac konkursowych.

📢 Kolejne leki wycofane z aptek. Masz je w swoim domu? Oto lista opublikowana przez GIF Aktualizujemy listę leków wycofanych z obrotu - zgodnie z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Na liście wycofanych leków znajdują się m.in.: popularny lek przeciwbólowy/przeciwzapalny, krople z witaminami, produkt do stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny, czy krople do oczu. Podajemy nazwy, numery wycofanych partii oraz daty ważności. 📢 Ogromny pożar we Włodowicach. Płonęły trawy i nieużytki rolne o powierzchni 8 hektarów Coraz częściej w ostatnich dniach strażacy muszą walczyć z pożarami traw. Do poważnego doszło w czwartek, 17 marca około godziny 22. Pożarem zajął się teren o powierzchni aż 8 hektarów. Na miejscu działało blisko 60 strażaków. 📢 Najbogatsze firmy z pow. zawierciańskiego! Sprawdź RANKING lokalnych diamentów według Forbesa. Kto jest w czołówce? Biznes w pow. zawierciańskim. Miesięcznik Forbes we współpracy z ING opracował zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamentów Forbesa. W naszej galerii prezentujemy TOP 9 najbogatszych firm z Zawiercia i powiatu z przychodami od 5 mln zł do tych około 250 mln zł. Kto znalazł się na podium?

📢 Wybuchy we Lwowie! Rano zawyły syreny, celem ataku był zakład przy lotnisku. W pobliżu są bloki mieszkalne Wojna na Ukrainie. Dziś, w piątek 18 marca ok. 5.30, zawyły syreny we Lwowie i słychać było eksplozje. Kolejny już raz, Rosja zaatakowała w Ukrainie zachodniej! Kilka dni temu doszło do ataku na poligon w Jaworowie, w pobliżu granicy z Polską.

📢 Najtańsze SUV-y w woj. śląskim! Cena - ok. za 20 tys. Zobacz najciekawsze oferty MOTORYZACJA. Chcesz zmienić samochód? Po głowie chodzi ci SUV... ale finanse nie pozwalają na zakup nowego? Sprawdź naszą galerię - znajdziesz tam 10 najciekawszych ofert związanych z SUV-ami. Każdy z nich kosztuje ok. 20 tys. złoty - zaprezentowane samochody są jednymi z najtańszych tego typu, do kupienia w woj. śląskim.

📢 Popularne dyskonty jak Lidl, czy Aldi, wycofały NOWE produkty! Zobacz LISTĘ. Masz to w kuchni? Zaraz wyrzuć! KOMUNIKAT. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o nowych produktach spożywczych wycofanych z sieci popularnych sklepów jak np. Lidl czy Aldi. Tym razem są to m.in. mięso mielone, zupki błyskawiczne czy herbata Żywność wskazana do wycofania, jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu, a nawet poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Zobacz NOWĄ LISTĘ 📢 Pociągiem do lotniska w Pyrzowicach W województwie śląskim budowana jest linia kolejowa do portu lotniczego Katowice Airport. Prace prowadzone są na trasie Tarnowskie Góry – Zawiercie. Postępuje m.in. budowa nowej stacji Pyrzowice Lotnisko, nowego przystanku w Mierzęcicach, przebudowa stacji Zawiercie a także budowa nowych wiaduktów kolejowych. Projekt o wartości ponad 660 mln zł dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

📢 Minister zdrowia rekomenduje rezygnację z maseczek. Kiedy to nastąpi? Adam Niedzielski: Zarekomendowałem premierowi, żeby od początku kwietnia znieść rozwiązania dotyczące noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania – powiedział w czwartek rano minister zdrowia na antenie Radia Plus.

📢 Żółty pył na samochodach w woj. śląskim - skąd się wziął? Dotarł do nas znad Sahary! Zobacz ZDJĘCIA Żółty pył na samochodach i ulicach wzbudza zainteresowanie. Skąd się wziął i co to tak naprawdę jest? Odpowiedź jest dość prosta, to pył znad Sahary, czyli największej pustyni świata. Jak to się stało, że dotarł do Polski oraz czy jest szkodliwy dla zdrowia ludzi? Sprawdź czym dokładnie jest żółty pył znad Sahary oraz ile czasu będzie się utrzymywał. 📢 Marzy Ci się domek letniskowy na działce? Sprawdź najlepsze oferty w Śląskiem! LISTA Gotowe domki. Masz działkę w woj. śląskim i chcesz ją zagospodarować? Marzy Ci się letni wypoczynek i wygoda? Sprawdź najlepsze oferty gotowych altan i domków letniskowych na twoją działkę. Zobacz te PEREŁKI! Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie cuda można kupić w naszym regionie. Kliknij w galerię i sprawdź.

📢 Przerażające zdjęcia z Lwowa - miasto szykuje się na najgorsze. Zabezpieczane zabytki, tysiące uchodźców, syreny... UKRAINA. Jak wygląda obecnie życie we Lwowie? Tysiące uchodźców, zabezpieczane zabytki, tłumy przy dworcu kolejowym, syreny... Zobacz aktualne ZDJĘCIA.

