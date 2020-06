Ulewy dały się we znaki mieszkańcom powiatu zawierciańskiego. Podtopione domy, garaże, zalane ulice

W niedzielę około 21 strażacy pomagali przykryć przeciekający podczas ulewy dach w Niegowonicach. Prawdopodobnie został uszkodzony podczas wiatru.

Tradycyjnie trzeba było udrażniać ulice Glinianą w Zawierciu.

- Studzienki kanalizacyjne przestały odbierać wodę w tym miejscu, trzeba było ją wypompować – mówi oficer operacyjny kpt. Rafał Leśniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawiercie.

Wodę trzeba było odpompowywać jeszcze z okolicy budynku wielorodzinnego przy ulicy Wierzbowej w Zawierciu. Deszczówka zalała także garaż pod domem w Woli Libertowskiej oraz podobnie w Rudnikach.

Zadanie strażaków polegało tam na odpompowaniu wody.

W Woli Libertowskiej straż pożarna interweniowała również podczas wypadku dwóch aut osobowych. Na szczęście nie było poszkodowanych. W Zawierciu doszło do potrącenia rowerzysty.

Mężczyzna z krwawiącą raną głowy został przetransportowany do szpitala. Do potrącenia doszło na ulicy Harcerskiej.

W Pradłach strażacy gasili palący się samochód.

- Podczas jazdy włączyły się kontrolki i auto zaczęło się palić. Spaliła się komora silnika – dodaje kpt. Leśniak.