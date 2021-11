Ulica Łośnicka w Zawierciu została oficjalnie oddana do użytku - koniec koszmaru kierowców

Ulica Łośnicka oddana do użytku

Remont ulicy Łośnickiej w Zawierciu to jedna z większych inwestycji drogowych, która nareszcie dobiegła końca. Prace w tym miejscu rozpoczęły się jeszcze w sierpniu ubiegłego roku. Wiele pracy wymagał pierwszy odcinek remontu, przy ulicy Piłsudskiego. Ten odcinek przysporzył także wiele problemów wykonawcom, a co za tym idzie także mieszkańcom. Po wielu miesiącach prac, nareszcie cały odcinek został oficjalnie oddany do użytku.

- To był trudny, dla wielu mieszkańców uciążliwy, ale i bardzo potrzebny remont. Stan tej drogi jest o niebo lepszy niż przed rozpoczęciem prac - mówił Gabriel Dors, starosta zawierciański.

W ramach remontu tej drogi wykonano wiele zaawansowanych prac. Wymieniona została cała nawierzchnia asfaltowa, a na odcinku drogi wymieniono także wodociąg. Pojawiły się nowe chodniki i zatoki autobusowe. Wzdłuż drogi powstały utwardzone pobocza. Wszystkie prace odbywały się w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1726S i 1730S (ul. Łośnicka) od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie - Kromołów”. Koszt remontu to ponad 4,6 mln złotych.