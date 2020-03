Viret CMC Zawiercie promuje akcję #Zostańwdomu. Szczypiorniści trenują w domu WIDEO

W związku z pandemią koronawirusa zdecydowano się na zawieszenie rozgrywek II Ligi grupy IV kobiet i mężczyzn, a także wszystkie zawody i turnieje młodzieżowe w ramach rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach. Na razie nie wiadomo kiedy zawodnicy wrócą do gry. Wiele zależy od sytuacji związanej z koronawirusem.

Viret CMC Zawiercie zrezygnował na razie z treningów w hali sportowej oraz siłowni. Nie oznacza to jednak, że zawierciańscy szczypiorniści zrezygnowali z aktywności fizycznej. Trenują w domach i udowadniają, że jest to możliwe do wykonania. Zawodnicy przygotowali nawet wideo ze swoich treningów, na którym promują akcję #Zostańwdomu.