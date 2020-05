Viret CMC Zawiercie zagra w I lidze piłki ręcznej

Viret CMC Zawiercie w nowym sezonie będzie występować w I lidze piłki ręcznej mężczyzn. Zawierciański klub o swoim awansie poinformował w środę, 20 maja. Awans udało się wywalczyć dzięki reorganizacji rozgrywek I ligi.

- W związku z reorganizacją I ligi, aplikowaliśmy na jedno z dwóch wolnych miejsc. Związek Piłki Ręcznej w Polsce już oficjalnie zaprosił nas do udziału w rozgrywkach i z takiej możliwości skorzystamy. To oznacza, że w następnym sezonie zagramy w I lidze - czytamy w komunikacie Viretu CMC Zawiercie.

Przypomnijmy, że sezon 2019/2020 w II lidze piłki ręcznej mężczyzn został zakończony wcześniej niż planowano. Powodem była pandemia koronawirusa. Viret CMC Zawiercie zajął drugie miejsce w tabeli. Co prawda miał tyle samo punktów, co lider II ligi Wisła Sandomierz. Miał jednak gorszy bilans bramek i to Wisła mogła cieszyć się w kwietniu z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Zawiercianie nie poddali się i złożyli aplikację do Związku Piłki Ręcznej w Polsce.