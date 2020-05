W centrum miasta trwa budowa kolejnych pawilonów handlowych. Prace są już na bardzo zaawansowanym etapie. Na razie nie wiadomo jednak co dokładnie znajdzie się w obiektach.

Zawiercie stało się popularną lokalizacją dla inwestorów, którzy chcą budować w mieście kolejne obiekty handlowe. Obecnie naterenie przy ulicy Sikorskiego trwają dość zaawansowane prace budowlane. Trwają ostatnie prace związane z doprowadzeniem budynków do stanu surowego. Zgodnie z pozwoleniem budowlanym jest to zespół obiektów handlowo-usługowych z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Nadal nie wiadomo jednak co dokładnie będzie się znajdować w nowych obiektach przy ul. Sikorskiego. Kubatura budynku ma wynosić 10 782 metrów sześciennych. Będzie zatem nieco mniejszy niż wybudowany wcześniej Kaufland, który miał kubaturę około 18 tys. metrów sześciennych.



Inwestorem jest Jarosław Nowak. Co ciekawe, widniał on również jako inwestor we wniosku o udzielenie pozwolenia budowlanego na budowę zawierciańskiego Kauflanda. Wykonawcą inwestycji jest firma Grang z Zawiercia. Ma ona na swoim koncie m.in. budowę nowej Biedronki w Łazach, budowę nowej Biedronki w Szczekocinach oraz budynku biurowo-socjalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu minionego roku. Zgodnie z informacjami na tablicach umieszczonych na budowie prace mają zostać zakończone do 30 czerwca.



Przypomnijmy, że to nie jedyna budowa pawilonów handlowych w Zawierciu. Na terenie przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu powstaje Park Handlowy Rynek. Wiadomo już, że w obiekcie znajdzie się m.in. kolejny w mieście sklep Pepco. Budowa Parku Handlowego Rynek w Zawierciu ma zakończyć się w drugiej połowie 2020 roku.

