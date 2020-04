W Kroczycach powstanie żłobek. Kiedy zacznie działać?

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Kroczyce. Wkrótce zacznie działać żłobek, do którego będą mogły uczęszczać dzieci do 3 roku życia. Na utworzenie takiej instytucji opieki nad dziećmi pozyskano bardzo duże dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu "Maluch+". W lutym tego roku wójt Stefan Pantak otrzymał promesę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiadomo już, że żłobek znajdować będzie się w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach. Znajduje się on przy drodze krajowej nr 78. Droga do uruchomienia żłobka nie jest jednak krótka i na jego funkcjonowanie będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy. Budynek po szkole wymaga remontu, który dostosuje go do potrzeb funkcjonowania kroczyckiego żłobka. Obecnie trwają prace, które zmierzają do wyłonienia wykonawcy tej części inwestycji. Trwają także prace nad przygotowaniem procedury, dzięki której będzie możliwy zakup kompleksowego wyposażenia żłobka. Prace remontowe oraz zakup wyposażenia mają zakończyć się jesienią tego roku.