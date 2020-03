W Niegowoniczkach powstała przeciwpożarowa baza lotnicza

W Niegowoniczkach (gmina Łazy) powstała przeciwpożarowa baza lotnicza. To już piąty taki obiekt na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. To inwestycja, która rozpoczęła się w 2019 roku. Dzięki niej na terenie Nadleśnictwa Siewierz powstał pas startowy o długości 900 metrów. Niegowoniczki są także miejscem stacjonowania dromadera, którego załogę stanowi dwóch pilotów.

Posiadanie kilku przeciwpożarowych baz lotniczych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie województwa śląskiego i województwa opolskiego. Czas dotarcia do punktu, w którym wystąpiła sytuacja kryzysowa skrócił się do maksymalnie kilkunastu minut. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach będzie dysponować czterema dromaderami oraz dwoma śmigłowcami. Każdy dromader posiada zbiornik, który potrafi zmieścić 1,5 tys. litrów materiału gaśniczego. Dzięki tankowaniu pod ciśnieniem zajmuje to zaledwie kilka minut. W województwie śląskim dyspozycje o wykorzystaniu floty przeciwpożarowej bazy lotniczej wydaje Regionalny Punkt Alarmowo Dyspozycyjny. W przypadku województwa opolskiego jest to Punkt Rejonowy.