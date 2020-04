W Porębie powstaje nowe osiedle mieszkaniowe. Zobaczcie, jak będzie wyglądać osiedle Kafar

Przy ulicy Zakładowej w Porębie powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe Kafar. Deweloperem jest porębska firma IK Investments. Na razie zakłada, że będzie to jeden siedmiokondygnacyjny blok. Znajdą się w nim 52 mieszkania o powierzchni od 33 do 85 metrów kwadratowych. Do wyboru będą mieszkania z dwoma, trzema oraz czterema pokojami. Ceny wahają się od 4200 złotych za metr kwadratowy (III, IV i V piętro) do 5200 złotych za metr kwadratowy (VI piętro). Chociaż inwestycja nie jest jeszcze gotowa, to sporo lokali już teraz zostało już zarezerwowanych.

Do lokali na parterze przewidziano tarasy z ogrodami. Mieszkania na wyższych kondygnacjach posiadają balkon lub ogród zimowy. Na ostatniej kondygnacji przewidziano apartamenty z przestronnymi tarasami. Budynek będzie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Będzie także wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz filtrami antysmogowymi. Do każdego mieszkania przewidziane jest miejsce na parkingu podziemnym oraz komórka lokatorska.