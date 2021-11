W powiecie wieczorami cieżko się oddycha. Co robią gminy, by walczyć ze smogiem?

Możemy kontrolować jakość powietrza

Gdy rozpocznie się sezon grzewczy, są takie wieczory, gdy wyjście na zewnątrz wiąże się z wieloma nieprzyjemnościami. Zwłaszcza wtedy doskwiera nam smog. Skąd się bierze? Najczęściej wynika z opalania w piecach nie przystosowanych do tego przedmiotów. Zanim wyjdziemy na zewnątrz, jakość powietrza możemy sprawdzić. Kolejne gminy dbają o to, by mieszkańcy mogli z łatwością sprawdzić, czy spacer jest dobrym rozwiązaniem, czy zdrowsze będzie pozostać w domu. Najwięcej czujników zamontowano z pomocą witryny airly.org. Co wskazują dziś czujniki zamontowane na terenie powiatu? Sprawdźcie w galerii.

W samym Zawierciu znajduje się kilkanaście czujników airly, zamontowanych w pobliżu szkół, przedszkoli, czy innych miejsc użyteczności publicznej. Dzięki tej mapie sprawdzimy także jakość powietrza w Łazach, Kroczycach oraz Włodowicach. Gmina Włodowice udostępnia informacje także poprzez oficjalną witrynę gminy, gdzie sprawdzimy jakość powietrza w centrum gminy, ale i w Rudnikach oraz w Zdowie. Czujniki już niedługo pojawią się w Ogrodzieńcu.