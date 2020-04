W powiecie zawierciańskim na razie brak zwolnień grupowych

Jednym z przypadków zwolnień grupowych w Zagłębiu była m.in. spółka Eden Springs działająca w Dąbrowie Górniczej, która informowała o zamiarze zwolnień grupowych w związku z pandemią COVID-19. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dąbrowski PUP chodzi o liczbę do 180 pracowników. To liczba, która ma objąć pracowników zatrudnionych w całym kraju, nie tylko w województwie śląskim.

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla wielu pracodawców. Niektórzy muszą zmierzyć się z problemami finansowymi i decydują się na zwolnienia grupowe lub obniżki pensji. Przypomnijmy, że o zwolnieniach grupowych mówimy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma zamiar w ciągu najbliższych 30 dni zwolnić 10 pracowników (gdy ma mniej niż 100 pracowników), 10 proc. pracowników (firma 100-300 pracowników) lub 30 pracowników (gdy ma więcej niż 300 pracowników). Jednym z najbardziej istotnych etapów przeprowadzania zwolnień grupowych jest powiadomienie o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia powiatowego urzędu pracy.

- Na ten moment nie mamy żadnego takiego zgłoszenia. Można zatem wysnuć tezę, że pracodawcy z naszego powiatu nieźle radzą sobie w czasie pandemii koronawirusa. Co z bezrobociem? Na razie trudno powiedzieć, bo sytuacja jest tak naprawdę bardzo dynamiczna - mówi Andrzej Rus, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. - Z naszych statystyk wynika, że w marcu przybyło tylko 8 nowych bezrobotnych. To niewiele. Warto jednak pamiętać, że marzec był dopiero początkiem pandemii koronawirusa. Wtedy pracodawcy jeszcze nie odczuwali aż tak bardzo skutków tej sytuacji. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy sytuacja wygląda tak samo teraz. Statystyki za kwiecień będziemy mieć dopiero na początku maja. Wtedy będziemy mogli powiedzieć jak bardzo koronawirus odbił się na rynku pracy w powiecie zawierciańskim - dodaje Andrzej Rus.

W powiecie zawierciańskim działa kilku dużych pracodawców. Głównie w zawierciańskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Na razie dobrze radzą sobie z trudną sytuacją na rynku pracy. Do 27 kwietnia do Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu nie wpłynęła żadna informacja o zamiarze zwolnień grupowych, które byłyby związane z pandemią koronawirusa.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że mogą obecnie korzystać z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Od 16 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu przyjmuje wnioski na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników oraz dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Dzień później ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

- Zainteresowanie pomocą w ramach tarczy antykryzysowej w naszym powiecie jest bardzo duże. Do tego momentu (27.04. - przyp. red.) wpłynęło już ponad 2 tysiące wniosków o udzielenie różnych form dofinansowania. Część wniosków jest już realizowanych przez nasz urząd - mówi Andrzej Rus. - Z tego powodu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu mamy naprawdę dużo pracy. Dlatego chciałbym przeprosić wszystkich, którzy nie mogą dodzwonić się do nas. Mamy 3 telefony i nie jesteśmy w stanie na bieżąco ich odbierać, bo ciągle pracujemy nad wnioskami. Wszyscy zainteresowani mogą jednak wejść na naszą stronę internetową i tam znaleźć wszystkie wstępne informacje. Dodzwaniajmy dopiero szczegóły. Wiem także, że są problemy z działaniem strony, na której składane są wnioski o pomoc. To też jest niezależne od nas. Problemy wynikają po prostu z bardzo dużego zainteresowania tym tematem - dodaje Andrzej Rus.