W sklepie w Zawierciu ukradł głośniki. Szuka go policja [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów ze sprzętem AGD i RTV przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Przyszedł do niego mężczyzna w średnim wieku. W pewnym momencie zdecydował się na kradzież. Ukradł głośniki marki JBL charge 4 black i charge 4 sand. Ich łączna wartość to ponad tysiąc złotych.